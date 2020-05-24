Gaziantep şehitliğinde hüzünlü bayram
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Gaziantep şehitliğinde hüzünlü bayram

Gaziantep şehitliğinde hüzünlü bayram Bir şehit annesi oğlunun üniformasını mezarına getirdi Gaziantep'te yaşayan şehit aileleri, Ramazan Bayramı'nın ilk günü Asri Mezarlık içerisindeki şehitliği ziyaret etti.

24.05.2020 12:51 | Son Güncelleme: 24.05.2020 12:55

Gaziantep şehitliğinde hüzünlü bayram

Bir şehit annesi oğlunun üniformasını mezarına getirdi

GAZİANTEP - Gaziantep'te yaşayan şehit aileleri, Ramazan Bayramı'nın ilk günü Asri Mezarlık içerisindeki şehitliği ziyaret etti. Duygu dolu anların yaşandığı ziyarette bir şehit annesi, oğlunun şehit olmadan önce giydiği askeri üniformayı mezarına getirdi.

Ramazan Bayramı'nın ilk günü mezarlıklar korona virüs tedbirleri kapsamında alınan 4 günlük sokağa çıkma yasağı sebebiyle boş kalırken, şehit ailelerine kabir ziyareti yapabilmeleri için özel izin verildi. Gaziantep'te de yetkililer tarafından verilen özel izinle birlikte şehit aileleri, bayram sabahı erkenden Asri Mezarlık içerisindeki şehitliğe koştu. Şehitliğe akın eden ailelerin hüzünlü bayramı, duygu dolu anlara sahne oldu. 15 Temmuz 2019 tarihinde, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde düzenlenen Pençe-2 Harekatı'nda şehit düşen İstihkam Uzman Onbaşı Ahmet Sinan Demircan'ın annesi de bayram sabahı oğlunun mezarına koştu.

"Üniformasını mezarına getirdim belki kalkar giyer diye"

Şehit oğlunun askeri üniformasıyla oğlunun mezarına gelen şehit annesi Emel Erkara, "Oğlum 10 ay önce şehit olmuştu. Her bayram o benim ziyaretime gelirdi ama bu bayram ben şehidimin mezarını ziyarete geldim. Gelirken de askeri üniformasını getirdim. Geçen yıl bayramda ziyaretime geldiğinde giymesini çok istemiştim. Utanmıştı, giymemişti. Sonra şehit oldu. Bu bayram ben de üniformasını mezarına getirdim, belki kalkar giyer diye" dedi.

"Şehidimle gurur duyuyorum"

Şehit Ahmet Sinan Demircan'ın dedesi Ali Erkara, "Şehidimin babası, dedesi, her şeyi idim. Bugün bayram ve sabah erkenden ziyaretine geldim. Annesiyle beraber gelirken askeri üniformasını da getirdim. Ben şehidimle gurur duyuyorum. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin" ifadelerini kullandı.

Şehit Eyüp Kurt'un ağabeyi Mustafa Kurt ise, "Başta şehit aileleri olmak üzere bütün ailelerin ve İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutluyoruz. Allah şehitlerimizden razı olsun. Biz onların sayesinde bu ülkede rahat yaşıyoruz. O yüzden bayramın ilk günü şehit kardeşim Eyüp Kurt başta olmak üzere tüm şehitlerimizin mezarını ziyarete geldik. Bu salgın ortamında bize imkanı sağlayan tüm yetkililerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Gaziantep şehitliğinde hüzünlü bayram

Kaynak: İHA

Manşet

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