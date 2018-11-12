Hakkari'deki Patlamada Şehit Düşen 3 Askerin Cenazesi Toprağa Verildi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik beldesindeki Süngütepe Üs Bölgesi'nde, mühimmat deposunda meydana gelen patlamada şehit olan Topçu Er Samet Kaymakçı, memleketi Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlandı.Patlamada şehit düşen askerlerden Kahramanmaraşlı Topçu Çavuş Mehmet Kaşık için Ulu Cami'de öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Patlamada şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Ömer Doğan'ın cenazesi de memleketi Mersin'de toprağa verildi.

ŞEHİT MEHMET KAŞIK

Hakkari'deki patlamada 7 asker şehit olmuş, 25 asker de yaralanmıştı. Patlamada şehit düşen askerlerden Kahramanmaraşlı Topçu Çavuş Mehmet Kaşık için Ulu Cami'de öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi.

"BEN SENİN ÇOBANINDIM BAŞINDA DURUYORDUM"

Şehidin cenaze namazı öncesi baba Cafer Kaşık ve anne Meryem Kaşık ayakta durmakta güçlük çekti. Meryem Kaşık oğlunun tabutu başında, "Oğlum beni nasıl bıraktın, ben senin çobanındım başında duruyordum" diye ağıtlar yaktı.

Şehidin cenazesine binlerce kişi katılırken, İl Müftüsü Celal Sürgeç tarafından kıldırılan cenaze namazı sonrası, askerlerin omuzlarında dualar eşliğinde uğurlandı. 4 kız 1 erkek kardeşi bulunan şehit Mehmet Kaşık'ın cenazesi, Onikişubat ilçesi Köseli Mahallesi Aşıklar Mezarlığı'nda toprağa verildi.

ŞEHİT SAMET KAYMAKÇI

Şehit Kaymakçı'nın cenazesi, sabah saatlerinde Van Filo Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından uçakla Gaziantep Havalimanı'na getirildi. Bahaeddin Nakıpoğlu Cami'nde kılınan cenaze namazına, Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Şefik Atak, Milletvekilleri, İlçe Belediye Başkanları, kurum müdürleri, şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Gaziantep İl Müftüsünün kıldırdığı cenaze namazının ardından, Türk bayrağıyla örtülü tabut, cenaze aracına tekbirler ile konuldu.

BABA GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Şehit Kaymakçı'nın babası Vakkas Kaymakçı oğlunun tabutu başında gözyaşlarını tutamadı. Annesi Zeynep Kaymakçı'yı ise Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin teselli etti.

Tekbirler ve sloganlar eşliğinde uğurlanan Şehit Kaymakçı'nın yakınları, gözyaşlarına boğuldu.

ŞEHİT ÖMER DOĞAN

Mersin'e dün gece getirilen şehit Piyade Uzman Çavuş Ömer Doğan'ın cenazesi, Erdemli Devlet Hastanesi'nin morguna konuldu. Şehidin cenazesi, bu sabah morgdan alınıp, konvoyla ilçeye yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Esenpınar Mahallesi'ne götürüldü. Bekar olan şehit Doğan'ın cenazesi, önce babaevine getirilerek, helallik istendi ardından Esenpınar İlkokulu'nun bahçesine götürüldü.

Ömer Doğan

TÖRENE ÇOK SAYIDA KİŞİ KATILDI

Burada düzenlenen törene Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan, Vali Ali İhsan Su, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, 6'ncı Mekanize Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Hakan Atınç, Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Yusuf Ziyaeddin Cavlak, Cumhuriyet Başsavcı Mustafa Ercan, Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Kaymakam Avni Kula, Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, AK Parti Milletvekilli Hacı Özcan, MHP'li milletvekilleri Olcay Kılavuz ile Baki Şimşek, CHP'li milletvekilleri Cengiz Gökçel, Alpay Antmen ile Ali Mahir Başarır ve şehidin annesi Halime, babası Ayhan Doğan ile 2 kız kardeşi, yakınları ve çok sayıda kişi katıldı.

TABUTA SARILIP, AĞLADILAR

Tören sırasında şehidin annesi Halime ve babası Ayhan Doğan ile 2 kız kardeşi, uzun süre Türk bayrağına sarılı tabuta kapanıp, gözyaşı döktü. Güçlükle sakinleştirilen Halime ve Ahyan Doğan ile çocukları, yakınları tarafından tabutun başından alındı. Cenaze namazını İl Müftüsü Şaban Kondu kıldırdı. Şehit Piyade Uzman Çavuş Ömer Doğan'ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından götürüldüğü Esenpınar Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.