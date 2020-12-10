GAZİANTEP - Komandolar dualarla Suriye'ye uğurlandı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bulunan Gaziantep Jandarma Komando Tabur Komutanlığında görevli 50 komando, 6 ay görev yapacakları Suriye'nin Cerablus kentine uğurlandı.

Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Cerablus'ta görev yapacak komandolar için Gaziantep Jandarma Komando Tabur Komutanlığında uğurlama töreni düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Gaziantep İl Jandarma Komutanı Albay Hüseyin Bekmez, güvenlik güçlerinin Amanos Dağları bölgesindeki başarılı ve kararlı çalışmalarına işaret etti.

Yurt içi ve yurt dışında terörle mücadelenin etkin şekilde sürdüğünü belirten Bekmez, Türkiye'nin gönül bağı olan değişik ülkelerde de değişik misyonlarla hizmet ettiğini bildirdi.

15 Temmuz hain darbe kalkışmasının ardından ortaya koyulan irade sonucunda Cerablus bölgesinde Fırat Kalkanı Harekatı icra edildiğini hatırlatan Bekmez, buradaki terör bölgesinin temizlendiğini, istikrarın sağlandığını ve halkın normal hayata döndüğünü vurguladı.

Jandarma Komando Tabur Komutanı Yüzbaşı Kamil Aksoy da Gaziantep Jandarma Tabur Komutanlığının, Cerablus'un güvenliğini 2 yıldır sağladığını söyledi.

Cerablus'a gidecek olan komandolara seslenen Aksoy, "Dün Çanakkale'de, bugün Suriye'de, yarın da milletimiz ve devletimiz bizi nerede görmek isterse oradayız. Canlarımız bu milletin uğruna bir değil, bin defa feda olsun. Orada Türk'ün gücünü, kahramanlığını bütün dünyaya göstereceğinizden hiç şüphem yoktur. Bugün Suriye'de patlayan bombalar ülkemizde patlamasın diye bulunduğunuzu asla unutmayın." diye konuştu.

Törende "Komando Andı" okundu, Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından İlçe Müftüsü Fırat Kahraman dua etti, kurbanlar kesildi.

Aileleriyle vedalaşan komandolar, daha sonra Cerablus'a uğurlandı.

Törene, İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Fatih Kale, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Tahta, İlçe Emniyet Müdürü Bedrettin Sarıtaş, İslahiye Ticaret Odası Başkanı Selahaddin Türkmen ile komandoların aileleri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek