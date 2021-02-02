Gaziantep'in tarihi yerleri duvarlara resmediliyor

GAZİANTEP'te ressam Halil Gören ve Aslı Memikbeşe, kentin tarihi yerlerini sokaklardaki duvarlara resmediyor. Tarihi ve kültürüyle on plana çıkan Gaziantep'te, sokak duvarları iki ressamın yaptığı eserlerle farklı bir görünüm kazanıyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 5 ay önce hayata geçirilen proje kapsamında iki ressam, kentin tarihinde önemli yer tutmuş tarihi yapıları ve olayları sokak duvarlarına resmediyor. Gaziantep'in tarihinde iz bırakan, şu anda yıkılmış olan binaların arşivdeki fotoğraflarından faydalanan ressamlar, bu fotoğrafları sokak duvarlarına çiziyor.

Ressamlardan Halil Gören, kentin tarihinde yer tutan önemli yerlerin resimlerini duvarlara çizdiklerini söyledi. Halil Gören, sanatıyla kentin tarihinin yaşatılması ve unutulmaması için çabaladığını dile getirdi. 5 aydır kentin birçok noktasında duvarlara resimler yaptığını ve yaz aylarında çalışmalarının yoğunlaşacağını ifade eden Gören, "Gaziantep'in farklı sokaklarına, farklı mekanlarına duvar resimleme işleri yapıyoruz. Yine belediyenin bünyesindeki kurumlarında iç mekan tasarımlarını ve duvar resimlerini yapıyoruz. Hava şartları dolayısıyla şimdi daha çok iç mekanlarda resimler yapıyoruz. Bahar ayının gelmesi ile birlikte resim çalışmalarımız mahallelerde, sokaklarda kendini gösterecek" dedi.Çalışmalarında daha çok şehrin tarihini yansıtmayı amaçladıklarını dile getiren Gören, "Şu ana kadar yaptığımız eserlerimizden birisi yapımını tamamladığımız Kabaltı mimarı yapısı. Biz bu tarihi yapıyı arşiv fotoğraflardan yararlanarak çizdik. Net olarak nerede olduğu bilinmemekle birlikte Gaziantep Kalesi civarında olduğunu tahmin ediyoruz. Yine farklı bir proje çalışmamız da Alleben Deresi. Bundan yüz yıl önce çekilmiş Alleben Deresi fotoğrafından yola çıkarak duvarlara işledik. Amacımız Gaziantep'in tarihini duvarlara yansıtmak. Biz bu resimleri duvarlara yaparken insanlar çok güzel tepkiler gösteriyorlar. Gelip bizlerle sohbet ediyorlar, bize yardım etmek istiyorlar. Özellikle çocukların çok dikkatini çekiyor, sokaklarda yaptığımız resimler. Biz bu tarihi çalışmaları yaparken, çoğunlukla arşivlerdeki fotoğraflardan yararlanıyoruz. Çünkü artık o tarihi yapıların çoğu ya yıkılmış ya deforme olmuş. En doğal haliyle çekilmiş fotoğrafları bulup duvarlara resmediyoruz" diye konuştu.

Ressam Aslı Memikbeşe ise beş aydır kentteki 15 duvara resimler çizdiklerini belirterek, "Gaziantep'e güzel renkler, güzel duvarlar bırakmak istiyoruz. Gaziantepliler de bu çalışmalardan çok memnun. Resim yaptığımız mahallelerde, sokaklarda vatandaşlar geliyorlar ve bizlere teşekkür ediyorlar. Şu ana kadar 15 duvar boyadık. Bazı çalışmalarımız iç mekan, bazıları ise dış mekan. Daha fazla tarihi doku resimleri ile sokakları renklendireceğiz. Duvarlara yaptığımız bu resimler 1-2 hafta arasında zamanımızı alıyor" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir GÜNEŞ