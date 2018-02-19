Gaziantep İlkokul Mezunu Tesisatçıdan 'Zeytin Dalı' Kitabı

Gaziantep'te daha önce 3 kitap yazan ilkokul mezunu sıhhi tesisatçı Mehmet Karakaş (43), dördüncü kitabında 'Zeytin Dalı Harekatı'nı yazmaya başladı.

Aslen Kilisli olan 6 çocuk babası Mehmet Karakaş, oturduğu Gaziantep'te inşaatlarda sıhhi tesisat işiyle uğraşırken gönül verdiği edebiyat sevdasından da vazgeçmedi. Daha önce 3 kitap yazan Karakaş, yazmaya başladığı 4'üncü kitabında, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin Afrin kentini terör örgütlerinden temizlemeye yönelik başlatılan 'Zeytin Dalı Harekatı'nı konu aldı. İlkokul mezunu olmasına rağmen yazma sevdasından vazgeçmediğini belirten Karakaş, memleketi harekatın ortasında yer alan Kilis'in yaşadığı süreci yazıya dökmeye karar verdiğini söyledi. Tüm olumsuzluklara rağmen Kilislilerin birlik ve beraberliği bozmadığını söyleyen Karakaş, Kilis'te sevgi ve saygıyla yaşayan bir halk olarak vatandaş olarak kalmamızın ülkemizin yanında olduğumuzun askerlerin yanında olduğumuzu gösteren güzel bir roman çalışması yapıyorum dedi.

KİTABIN ADI 'ZEYTİN DALI'

Kilislilerin her türlü zorluğa rağmen Mehmetçiğin yanında olduklarını belirten Karakaş şunları söyledi

Mesleğim tesisatçılık inşaatlarda çalışıyorum. İlkokul mezunuyum bu sebepten dolayın içimde her zaman bir okuma aşkı vardı. Gazetelerde köşe yazmayı başladım, daha sonra da kitap yazmaya başladık. İlk kitabım 'Bizim Rakel', daha sonra 'Sınırdaki Aşk', daha sonra da 'Toparlanın Gidiyoruz' diye olay hikayeleri yazdım. Yazdığım kitapların tamamı doğup büyüdüğüm Kilis'i, serhat şehri anlatan o şehrin olaylarını, kentin yaşanmış makus kaderini konu aldı. Ülkemizin saadeti için, daha güzel günleri görmesi için gerçekleşen 'Zeytin Dalı' operasyonu adına bir roman yazmaya başlıyorum. 'Zeytin Dalı' adı altında yazacağım bu romanda ülkemizin karanlık günlerden aydınlık günlere çıkacağını bir Kilisli yazar olarak kaleme alacağım. Kilis'i terk edenler değil de Kilis'te sevgi ve saygıyla yaşayan bir halk olarak vatandaş olarak kalmamızın ülkemizin yanında olduğumuzun askerlerin yanında olduğumuzu gösteren güzel bir roman çalışması inşallah Allah nasip ederse yazmayı düşünüyorum. İlkokul mezunu ve su tesisatçısı olduğumdan dolayı kitap yazdığım için çevremden tepki aldım. 'İlkokul mezunu kitap mı yazar Gazetede yazı mı yazar' diyenler oldu. Okumak dünyanın çivisidir. Ben okuyamadığım için azmettim kendimi geliştirdim kitap yazmaya karar verdim. Okusaydım belki daha farklı olurdum. Güzel ülkemin düşüncelerin paylaşarak bir kağıt parçasına, mürekkep aktarabildiysem ne mutlu bana.

Karakaş, kitabını, harekatın tamamlanmasının ardından bitireceğini söyledi.