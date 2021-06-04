Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden LGS'ye girecek öğrencilere hijyen paketi desteği
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden LGS'ye girecek öğrencilere hijyen paketi desteği

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden LGS'ye girecek öğrencilere hijyen paketi desteği
Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak - Haberler | Güncel

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, hafta sonu yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına girecek yaklaşık 46 bin öğrenciye hijyen paketi verecek.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, hafta sonu yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına girecek yaklaşık 46 bin öğrenciye hijyen paketi verecek.

Şehitkamil İlçesi Mehmet Emin Zekiye Üstünel Ortaokulunda gerçekleşen tanıtım toplantısında bir konuşma yapan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, sınava girecek öğrencilere başarılar diledi.

Öğrencilerin güvenli ortamda sınava girmeleri için çaba gösterdiklerini belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Paketlerimizin içinde su, şeker, maske, dezenfektan, ıslak mendil bulunuyor. 46 bin öğrenci evlatlarımıza bunları vereceğiz. Pandemi süreci en çok çocuklarımızı, gençleri, eğitimi etkiledi. Onları bu süreçte en az zarar görmesi için bir taraftan tablet dağıttık, internet altyapısı kurduk, okulları güvenli hale dönüştürdük ve şimdi sınavları güvenli hale dönüştürüyoruz. Hocalarımız müsterih olsunlar bütün pandemi ve hijyen şartları sağlandı. Çocuklarımız kalp huzuru ile sınavlara girsinler."

Gaziantep Valisi Davut Gül de "Bu sınav çocuklarımızın maske ile gireceği son sınav olur inşallah." dedi.

Konuşmaların ardından hijyen paketinin içindeki malzemeler basına tanıtıldı, ardından temsili olarak bir sınıfta öğrencilere dağıtıldı.

Toplantıya Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe ve Gaziantep İl Sağlık Müdürü Ümit Mutlu Tiryaki katıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden LGS'ye girecek öğrencilere hijyen paketi desteği
Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden LGS'ye girecek öğrencilere hijyen paketi desteği
Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden LGS'ye girecek öğrencilere hijyen paketi desteği
Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden LGS'ye girecek öğrencilere hijyen paketi desteği

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

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