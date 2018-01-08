Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 2018 İlk Meclis Toplantısı Gerçekleşti

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinde yeni yılın ilk meclis toplantısı dün gerçekleşti. Yılın ilk meclis toplantısında 64 madde görüşüldü.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Meclisi Ocak ayı 1. Birleşim toplantısı Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin başkanlığında gerçekleşti. Toplantıda 2018 yılı denetim komisyon üyeleri seçildi Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Meclisi Ocak ayı 1. Birleşim toplantısında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 2018 yılı Denetim Komisyon üyeliği seçimi yapıldı. Yapılan oylamanın ardından Filiz Üzücü, Mustafa Gökkaya, Mustafa Dinçoğlu, Nurettin Zirek ve Mahmut Demirel 2018 yılı Denetim Komisyon üyeliğine seçildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclisi'nin toplantısında gündem dışı söz alan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Meclis üyesi Mehmet Sucu, gündemdeki taşeron işçiler ile ilgili konuşarak "Yıllardan beri partimizin savunmuş olduğu taşeronluk sisteminin yerine kadronun getirilmesiyle ilgili KHK ile bir adım atıldı. Ancak bu bizim ve vatandaşın istediği şekilde çıkmadı. 2 ve 3 bin belediye çalışanının kadroya değil de belediye şirketine geçtiğiyle ilgili duyumlarımız var. Ayrıca taşerondan kadroya geçişin tam olarak anlatılmadığı yönünde şikayet aldım. Benim birebir bildiğim 10 yıldan beri belediyemize hizmet eden araç kiralamada çalışan şoförlerimiz var. Kadroya geçmek için 4 Aralık göz önüne alındı. Şimdi belediye çalışanların kadroya geçmesiyle ilgili tasarruf var, ancak 10 yıldan hizmet veren işçilerin ne suçu var? Sizden ricamız bu konuyu gündeme almanız. Çünkü bu insanlarda kadro istiyorlar. Bu konuda bu insanlar mağdur" ifadelerini kullandı.

CHP'li Sucu'ya cevap veren Şahin ise "Geçen hafta bu konuyla ilgili belediyeler birliğinin meclisini topladık. Sahadaki gördüklerimizi belediyeler birliği ile görüştük. Önümüzdeki hafta bu konuyla alakalı hem sayın başbakanımızdan hem maliye bakanımızdan hem de içişleri bakanımızdan randevu talep ettik. Belediyeler birliği olarak konuyla ilgili bakanlarımızla konuşacağız. Taşeron personel düzenlemesinde şirkete devredilme şartları diye hem KHK hem de tebligat yayımlandı. 4 Aralık 2018 tarihinde çalışıyor olması gerekiyor. İşçilik maliyeti yüzde 70 ve üzerinde ihale kapsamında süreklilik arz eden çalışanlardan uygulama yapılacak, işçilik maliyetine bakılmaksızın park ve bahçe onarımı çöp toplama, cadde, sokak, meydan ve temizlik işlerinde çalışanlar, emekli aylığı almayan veya hak kazanamamış olanlar, güvenlik soruşturması olumlu sonuçlananlar, yapılacak yazılı ve sözlü sınavda başarılı olanlar. Yani kimlerin sistem içerisinde istifade edeceği şartları burada belli. Dolayısıyla bu süreç devam ediyor. Biz sahada bu taleplerimizi ilgili bakanlarımızla belediyeler birliği olarak görüşeceğiz. Bu konuda kimseyi mağdur etmeden hak adalet ölçüsünde bir çalışma yapılacak" diye konuştu. - GAZİANTEP