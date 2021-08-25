Gaziantep aşılamada mavi kategoriye geçmeyi hedefliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gaziantep aşılamada mavi kategoriye geçmeyi hedefliyor

Gaziantep aşılamada mavi kategoriye geçmeyi hedefliyor
Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak - Haberler | Sağlık

Gaziantep İl Sağlık Müdürü Dr. Ümit Mutlu Tiryaki, kentteki aşılanma oranının yüzde 69 civarında olduğunu ve 1 hafta içinde yüzde 75'i aşarak mavi kategoriye geçmeyi hedeflediklerini söyledi.

Gaziantep İl Sağlık Müdürü Dr. Ümit Mutlu Tiryaki, kentteki aşılanma oranının yüzde 69 civarında olduğunu ve 1 hafta içinde yüzde 75'i aşarak mavi kategoriye geçmeyi hedeflediklerini söyledi.

Tiryaki, AA muhabirine, kentin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede "sarı" kategorideki iller arasında olduğunu hatırlattı.

Sağlık çalışanlarının aşılama için canla başla mücadele ettiklerini ifade eden Tiryaki, "Dün itibariyle baktığımız zaman 1 milyon 638 bin doz aşı yapmış bulunuyoruz. Bunun 608 bini iki dozu tamamladığımız kişiler. Geri kalanlar birinci dozu henüz yaptırmış olanlardır." dedi.

İkinci ve üçüncü dozu yapmak için planlamalarını tamamladıklarını ve çalışmaların devam ettiğini belirten Tiryaki, şöyle konuştu:

"Orantı olarak baktığımızda dün yaptığımız aşılarla yüzde 69'u geçmiş durumdayız. Yüzde 75'i geçtiğimiz andan itibaren mavi kategoriye geçiyoruz. Şu an sarı kategorideyiz. Büyük olasılıkla şu an yaptığımız aşı oranlarına bakacak olursak inşallah bir hafta içinde Gaziantep olarak mavi kategoriye geçmiş olacağız."

Vatandaşların aşılanması için farklı uygulamalara imza attıklarını anlatan Tiryaki, "Mesela Türkiye'de AVM'lerde aşı uygulamasını ilk biz başlattık." ifadesini kullandı.

"Kırsal mahalleleri tamamen gezdik"

Tiryaki, Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi kent genelinde mobil aşı ekibi oluşturduklarını söyledi.

Mobil ekiplerin aşılamada ciddi emek verdiğini dile getiren Tiryaki, "Şu an kentin tüm kırsal mahallelerini bir tur gezdik ve bitirdik, ikinci tura başladık. Muhtarlarımızla iletişim halindeyiz sürekli. 100-150 kişi buldukları anda bize haber ediyorlar. Biz de o mahalleye mobil ekibimizi yönlendiriyoruz. Ulaşılabilirlik anlamında hiçbir sıkıntımız yok. Vatandaşımız aşıya karar verirse gidip her yerde aşısını yaptırabilecek durumda. Kentin kalabalık olan yerlerine sabit ekip kurduk." diye konuştu.

"Keşke zamanında dinleseydik aşı olsaydık"

Hastanede tedavi gören bazı vatandaşlarla konuştuklarını ileten Tiryaki, aşı olmayan hastaların pişmanlıklarını şöyle aktardı:

"Bir bölümü bize şunu söylüyor; 'Ben bu hastalığa çok inanmıyordum, basit bir grip zannediyordum.' Fakat hastalığın ağırlığını, hastane ortamı görünce ne yazık ki bize pişmanlıklarını dile getiriyorlar. 'Keşke zamanında dinleseydik aşı olsaydık' diye."

Tiryaki, hastalığın yaş grubunun değiştiğine dikkat çekerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Aşı gerçekten koruyucu. Son zamanlarda hastalığa yakalananlara baktığımız zaman yaş gruplarını her gün kontrol ediyoruz. Genel olarak kümelenme 15-44 yaş aralığında yani genç yaş grubuna daha çok etki yapıyor. Önceki dönemlerde pik yaptığımız dönemlerde 50 yaş üzeriydi. Bu sefer orta yaşa doğru kümelenme hissediyoruz. Bu şunu da gösteriyor, aşı yapılması ileri yaş grubunda hastalık riskini daha azaltmış durumda."

Gaziantep aşılamada mavi kategoriye geçmeyi hedefliyor
Gaziantep aşılamada mavi kategoriye geçmeyi hedefliyor
Gaziantep aşılamada mavi kategoriye geçmeyi hedefliyor
Gaziantep aşılamada mavi kategoriye geçmeyi hedefliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Demet Akalın Deniz Akkaya Seren Serengil
Spor Arda Güler Burak Elmas Sergen Yalçın Sadık Çiftpınar Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Gaziantep aşılamada mavi kategoriye geçmeyi hedefliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.8.2021 12:02:45. #1.16#

title