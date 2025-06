Gazi Yaşargil kimdir? Prof. Dr. Gazi Yaşargil kaç yaşında, nereli?

Türk tıp tarihinde önemli bir yere sahip olan Prof. Dr. Gazi Yaşargil, vefat haberinin ardından biyografisiyle dikkatleri üzerine çekti. "Gazi Yaşargil kimdir, kaç yaşında vefat etti, memleketi neresi?" gibi sorular, kısa sürede internet kullanıcılarının en çok merak ettiği konular arasında yer aldı. Peki, Prof. Dr. Gazi Yaşargil'in hayatı nasıldı, nereliydi ve kaç yaşındaydı? İşte merak edilen bilgiler...

PROF. DR. GAZİ YAŞARGİL KİMDİR?

Dünya çapında saygınlığı olan beyin cerrahlarından biri olarak tanınan Prof. Dr. Gazi Yaşargil, modern nöroşirürji alanında devrim yaratan çalışmalara imza atmış Türk bilim insanıdır. 6 Temmuz 1925'te Diyarbakır'ın Lice ilçesine bağlı Akpınar köyünde doğan Yaşargil, tıp eğitimine Ankara Üniversitesi'nde başlamış, daha sonra Almanya'daki Friedrich Schiller Üniversitesi ve İsviçre'deki Basel Üniversitesi gibi prestijli kurumlarda eğitim almıştır.

Gazi Yaşargil kimdir

Zürih Üniversitesi'nde uzun yıllar görev yapan Yaşargil, burada mikrovasküler beyin cerrahisi alanında çığır açan teknikler geliştirmiştir. Geliştirdiği yöntemler sayesinde epilepsi cerrahisi, beyin tümörleri ve damar hastalıkları gibi alanlarda yeni cerrahi yaklaşımlar dünya genelinde kabul görmüştür.

Kariyeri boyunca 3.000'den fazla beyin cerrahının eğitimine katkı sağlayan Yaşargil, bilimsel yayınları, kitapları ve cerrahi teknikleriyle dünya tıp literatüründe yer edinmiştir. 1999 yılında Amerikan Beyin Cerrahları Derneği tarafından "Yüzyılın Beyin Cerrahı" unvanına layık görülmüştür.

Prof. Dr. Gazi Yaşargil, yalnızca Türkiye'de değil, uluslararası tıp camiasında da örnek alınan bir figür olmuş; nöroşirürjiye kazandırdığı yeniliklerle anılmaya devam etmektedir.

Prof. Dr. Gazi Yaşargil kaç yaşında, nereli

PROF. DR. GAZİ YAŞARGİL EVLİ Mİ, EŞİ KİM?

Dünya çapında tanınan beyin cerrahı Prof. Dr. Gazi Yaşargil, sadece mesleki başarılarıyla değil, özel hayatıyla da merak edilen isimlerden biri olmuştur. Yaşargil'in kişisel yaşamına dair en çok araştırılan konuların başında "Gazi Yaşargil evli mi?" ve "Eşi kim?" soruları yer alıyor.

Yaşargil, hayatı boyunca iki evlilik yapmıştır. İlk evliliğinden Leyla ve Ceylan isimli iki kızı ile Can adında bir oğlu dünyaya gelmiştir. Oğluna verdiği "Can" ismi, yakın dostu Can Yücel'e duyduğu saygı ve anısını yaşatma isteğinden kaynaklanmaktadır.

İkinci evliliği ise uzun yıllardır Dianne Yaşargil ile devam etmektedir. Çiftin ilişkisi, Yaşargil'in yurt dışındaki akademik ve mesleki çalışmalarında da önemli bir destek unsuru olmuştur. Dianne Yaşargil'in, özellikle Prof. Yaşargil'in kariyerindeki dönüm noktalarında yanında olduğu bilinmektedir.

Gazi Yaşargil, yaşamı boyunca özel hayatını kamuoyundan uzak tutmayı tercih etmiştir. Ancak akademik çevrelerde ve bazı biyografik kaynaklarda eşiyle birlikte çalışmalar yürüttüğü, özellikle bilimsel başarılarının arka planında aile desteğinin de önemli olduğu vurgulanmaktadır.

Eşi Diane'i bir röportajında şöyle anlatmaktadır;

"Bambaşka bir İngilizdir o. Türkleri sonsuz sever, çok hoşlanır. 8 sene Avrupa Beyin Cerrahisi Hemşireleri'nin şefliğini yaptı, mesleğinde çok başarılıdır. Benim ameliyatlarımda kendi yaratışları vardır, birlikte çok iyi düet yaparız. Ne yazık ki, dünyada hâlâ hemşirenin kıymeti bilinmiyor."