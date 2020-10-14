Gazetecilerin sağlığı Anka'ya emanet

- Gazetecilerin sağlığı Anka'ya emanet Anka'dan gazetecilere yüzde 30 indirim Gaziantep Özel ANKA Hastanesi, Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti ile protokol imzaladı.

- Gazetecilerin sağlığı Anka'ya emanet

Anka'dan gazetecilere yüzde 30 indirim

GAZİANTEP - Gaziantep Özel ANKA Hastanesi, Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti ile protokol imzaladı. Protokole göre gazeteciler ve birinci derecede akrabaları sağlık hizmetlerinden yüzde 30 ve yüzde 25 gibi indirimlerle yararlanabilecek.

Gaziantep Özel ANKA Hastanesi ile Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti arasında sağlık protokolü imzalandı. İmzalanan protokole göre gazeteciler ve birinci dereceden akrabaları ayakta tedavide yüzde 30, yatak tedavisinde ise yüzde 25'lik indirimler alacak. İmza törenine Anka Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Vekili Dr. Cengiz Bayram, Anka Hastanesi Genel Koordinatörü Ömer Özdemir, Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay katıldı.

"Meslektaşlarım adına teşekkür ederim"

Protokol sonrası açıklamalarda bulunan Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay, "Gaziantep gazeteciler cemiyeti ve Özel Anka hastanesi arasında indirimli sağlık protokolü imzalayacağız. Gaziantep'te gazetecilik yapmak daha doğrusu Türkiye'de gazetecilik yapmak çok zor. Zor şartlar altında özellikle pandemi sürecinde özveriyle halkı doğru bilgilendirme, habersiz koymama adına meslektaşlarımız, büyük özveri ile mücadele etmektedirler. Protokole göre tüm meslektaşlarımız ve birinci dereceden akrabaları ayakta tedavide yüzde 30, yatakta yatış tedavisinde yüzde 25'lik indirimlerden faydalanabilecekler. Ben hastane yönetimine bize gösterdikleri özveriden dolayı teşekkür ediyorum. Tüm sağlık çalışanlarımıza pandemi sürecinde halkımıza yaptıkları hizmetlerden dolayı meslektaşlarım adına teşekkür ediyorum" dedi.

"İhtiyaç olursa buradayız"

Gazetecilere ekonomik anlamda ufakta olsa katkı yapmaya çalıştıklarını ifade eden Anka Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Vekili Dr. Cengiz Bayram, " Kuruluşları mutlaka özellikle başta ekonomik anlamda onlara katkı sağlamamız gerekiyor. Onlar ne kadar ekonomik anlamda özgür ve iyi olurlarsa görevlerini daha iyi yapacaklardır. Dolayısıyla bizde en azından bir damla bile olsa katkı sağlamak bizim bu dünyadaki kötülüklerin azalmasında bir eylem olacaktır. O yüzden bunu amaçlayarak, ufak bir katkı sağlamaya çalıştık. İnşallah ihtiyaç olmaz. İhtiyaç olursa da buradayız. Allah hepimizi iyi insanlar tarafından yönetilmeyi nasip etsin" diye konuştu.

Aynı zamanda CAHİDE derneği yönetim kurulu üyesi olan Cengiz Bayram, gazetecilerin hayvanlara karşı ve derneğe karşı gösterdikleri hassasiyetten dolayı Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay'a pati şeklinde plaket hediye etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET DEMİR