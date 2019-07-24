Gazeteciler Cemiyetinde basın bayramını kutladılar

Türk basınında sansürün kaldırılışının 111. yıldönümümü sebebiyle Manisa Valisi Ahmet Deniz, MTSO Başkanı Mehmet Yılmaz, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün adına Büyükşehir Belediyesi Basın Danışmanı Cihad Taysi ve MASKİ Basın Danışmanı Göksel Topçu, İYİ Parti Manisa İl Başkanı Hasan Eryılmaz, Yunusemre İlçe Başkanı Tufan Akan ve yönetim kurulu üyeleri, Gazeteciler Cemiyetini ziyaret ederek 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutladı.

Türk Basınında sansürün kaldırılışının 111. yılı nedeniyle Manisa Gazeteciler Cemiyeti misafirlerini ağırladı.

Vali Deniz, Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığını ziyaret etti

Vali Ahmet Deniz, Türk basınında sansürün kaldırılışının 111. yıldönümümü sebebiyle Gazeteciler Cemiyetini ziyaret ederek 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutladı.

Ziyareti dolayısıyla Vali Ahmet Deniz'e teşekkür eden Cemiyet Başkanı Ali Filizkan, "Türk basınında sansürün kaldırılması nedeniyle özel öneme sahip bir günü kutluyoruz. Basın emekçileri vatandaşların ve bürokratların gözü, kulağıdır. Yerel gazetelerimiz zor günler geçiriyor. Bu süreçte yerel basına destek olmak için Valimiz Sayın Ahmet Deniz'in yayınlamış olduğu 'Resmi İlan Genelgesi' bizler için önem arz ediyor. Kendisine teşekkür ediyoruz" dedi.

Türk basınında sansürünün kaldırılışının 111. yıldönümünde öncelikle Manisa'da görev yapan basın mensupları olmak üzere tüm basın mensuplarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutlayan Vali Ahmet Deniz, "Basın, demokratik toplum düzenin korunmasında önemli bir rol üstelenmektedir. Basın, halkın bilinçlenmesi, düşünce ve ifade özgürlüğünün gelişmesi, temel hak ve özgürlüklerin kullanılması, kamuoyu oluşturulması, kamunun denetlenmesi görevlerini yerine getirmektedir. Bu önemli toplumsal görevleri üstlenen basın mensuplarının ortaya koydukları emek, çaba ve gayretleri takdire şayandır. 15 Temmuz FETÖ hain darbe girişimi sırasında halkın haber alma özgürlüğü engellenmek istemiş ve medya kuruluşlarına saldırılar gerçekleşmiştir. Tüm bu saldırı ve engellemelere karşı Türk basını çok net ve doğru bir tavır sergileyerek halkın bilinçlenmesine ve kamuoyu oluşturulmasına büyük katkı sağlamış, darbe girişiminin önlenmesinde büyük rol oynamıştır" diye konuştu.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz da Gazeteciler Cemiyetini ziyaret ederek basın bayramını kutlayarak yerel basına destek olmaya devam edeceklerini söyledi.

Büyükşehir ve MASKİ'den ziyaret

24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle Manisa Gazeteciler Cemiyetini, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün adına Büyükşehir Belediyesi Basın Danışmanı Cihad Taysi ve MASKİ Basın Danışmanı Göksel Topçu ziyaret etti.

Gazeteciler Cemiyetinde gerçekleştirilen ziyarette Basın İlan Kurumu Başkanı Manisa Şube Müdürü Yusuf Kahraman, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ali Filizkan, Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Ertuğrul Aytaç ve cemiyet üyeleri yer aldı. Büyükşehir Belediyesi Basın Danışmanı Cihad Taysi, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını ileterek, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutladı.

İYİ Partililer yerel basın için Ankara ile temasa geçecek

İYİ Parti Manisa İl Başkanı Hasan Eryılmaz, Yunusemre İlçe Başkanı Tufan Akan ve yönetim kurulu üyeleri de 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla Manisa Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti. Ziyarette İl Başkanı Hasan Eryılmaz ve İlçe Başkanı Tufan Akan, basın mensuplarının yaşadıkları sorunlara çözüm bulunması için İYİ Partili milletvekilleriyle görüşmeler yapacaklarını belirtti.

İYİ Partililer, yerel ve ulusal medyada görev yapan basın mensuplarının yanlarında olduklarını bir kez daha gösterdi. İYİ Parti Manisa İl Başkanı Hasan Eryılmaz, Yunusemre İlçe Başkanı Tufan Akan ve yönetim kurulu üyeleri, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nda Manisa Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti.

İYİ Parti heyetini Manisa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ali Filizkan, yönetim kurulu üyeleri ve kentte görev yapan basın mensupları karşıladı.

"Yargı reformu paketi gazetelerin belini büktü"

Türkiye genelinde ve Manisa'da gazetecilerin ciddi sıkıntılar yaşadığını ifade eden Manisa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ali Filizkan, "Ekonomik şartların ağırlaştığı bu günlerde durumdan en çok etkilenen meslek grubu gazeteciler oldu. Gazetelerin birçoğu kapandı, birçoğu da kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. İnternet yasası çıkmadığı için basın mensuplarımız işsiz kaldı. Yargı reformu paketinde gazetelerin aldıkları ilanların kaldırılmasına yönelik öneri de belimizi büktü. Biz bu değişikliğin paketten çıkarılması için çaba gösteriyoruz. Sizlerden de bu konularda destek bekliyoruz" dedi.

Yerel basın için İYİ Parti genel merkezi ve milletvekilleri ile görüşecekler

Gazetecilerin yaşadıkları sorunları farkında olduklarını dile getiren İYİ Parti Manisa İl Başkanı Hasan Eryılmaz, "Baskı maliyeti ve iktidarın politikaları nedeniyle gazeteci arkadaşlarımızın yaşadıkları sorunları farkındayız. Biz de bu konuda elimizi taşın altına koymak ve Manisa'da yerel basını güçlendirmek istiyoruz. İnternet yasası ve yargı reformu paketiyle ilgili yaşanan sorunları milletvekillerimize aktararak kentimizde basının eskisi gibi güçlü bir noktaya getirmek için özveriyle çalışacağız" dedi.

İYİ Parti Yunusemre İlçe Başkanı Tufan Akan da, "Gerek şahsım, gerekse yönetim kurulu üyelerimizle birlikte yerel basının hak ettiği değeri görebilmesi için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Gazetelerimize ve basın mensubu arkadaşlarımıza destek olmak için elimizi taşın altına koyuyoruz. Gazeteciler olmazsa bizlerin yaptığı hiçbir faaliyet kamuoyuna aktarılamaz. Basın mensuplarımızla işbirliği içerisinde çalışmaya devam edeceğiz. Yaşadığınız sorunları Genel Merkezimiz ve milletvekillerimize ileterek çözüm üretmek için çaba sarf edeceğiz" diye konuştu. - MANİSA

Kaynak: İHA