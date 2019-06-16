Gazeteci Nevzat Bingöl'den Selahattin Demirtaş iddiası: Salı günü tahliye edilebilir

Gazeteci Nevzat Bingöl, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın 18 Haziran'da yapılacak olan duruşmasında bir tahliye beklentisi olduğunu belirterek, "Açıkçası bekleniyor, Ferhat Encü de serbest bırakıldı. Ama bu saatten sonra Öcalan'ı bile serbest bıraksalar bunun seçimde karşılığı olmaz deniliyor. Son söylemler ciddi travmalar yarattı" dedi.

İstanbul'da 23 Haziran'da yapılacak seçime bir hafta kaldı.RS FM'de 'Fotoğrafın Tamamı' programına katılan Gazeteci Nevzat Bingöl ve Siyasi İletişimci Şeyda Taluk, "Kürt seçmenin tavrı ne olur?", "TV tartışması sonuca etki eder mi?" sorularını yanıtladı.

AK Parti ve MHP'nin adayı Binali Yıldırım'ın Diyarbakır temaslarını değerlendiren Bingöl, Kürt seçmenin çok politize olduğunu ve bu tip jestlere rağmen 31 Mart öncesi kullanılan ağır ifadelerin belleklerde taze olduğunu belirtti.

"KEMALİST KÜRTLER"

"Öcalan'a yönelik tecridin kalkması gibi faktörler bile gösteriyor ki Kürtlerin oyu bu seçimde AK Parti'ye gitmeyecek. Kürt muhafazakar seçmen de AK Parti'ye vermeyecek. Bunun temel nedeni de önceki seçimde kullanılan ağır üslup" diyen Nevzat Bingöl, "Onun İmamoğlu'nu desteklemesi etkili olacaktır. Bu seçimi benim tabirim de 'Kemalist Kürtler' belirleyecek. Bu bir ironiydi ama Ak Parti karşıtlığı ile hayat buldu" dedi.

"SÜLEYMAN SOYLU, KÜRT SEÇMENİ RAHATSIZ EDİYOR"

Bingöl, muhafazakar Kürt seçmenin geçen sefer Saadet Partisi'ne oy verdiğini hatırlatırken, bu kitlenin de İmamoğlu yönünde oy verme eğiliminde olduğunu ifade etti. Kürt dini liderler, "meleler" ve AK Partili il, ilçe yöneticilerinin de İstanbul'u üs yaptığını aktaran Bingöl, buna rağmen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Kürt seçmene yönelik sözlerinin, kayyım uygulamalarının seçmeni çok rahatsız ettiğine vurgu yaptı ve "Hiçbir Kürt seçmen melelerin hatırına, onun sözüne bakarak oy vermez hele de İstanbul'da" dedi.

"DEMİRTAŞ 18 HAZİRAN'DA TAHLİYE EDİLEBİLİR"

Selahattin Demirtaş'ın 18 Haziran'da yapılacak olan duruşmasında bir tahliye beklentisinin bölgede de olduğunu söyleyen Nevzat Bingöl, "Açıkçası bekleniyor, Ferhat Encü de serbest bırakıldı. Ama bu saatten sonra Öcalan'ı bile serbest bıraksalar bunun karşılığı olmaz deniliyor. Son söylemler ciddi travmalar yarattı. AK Partililer bile bu üsluptan rahatsızdı. Sonuçta, evet Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılacağı düşünülüyor ama zaten bir suçu olmadığını söylüyor vatandaş, onun tek suçu Erdoğan'a güçlü muhalefet yapmaktı diyorlar" ifadesini kullandı.