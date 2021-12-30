Garsonu, yengesiyle ilişkisi olduğu iddiasıyla vurmuş

KOZAN, ADANA (DHA) - ADANA'da kebapçıda garson olarak çalışan Erdal Çelik'i (33), başından ve omzundan tabancayla vuran Enes Yıldız (34) tutuklandı. Yıldız'ın ifadesinde, "Amcamın eşiyle ilişkisi vardı. Bu nedenle aramızda husumet başladı. Olay günü de iş yerine gidip, vurdum" dediği ortaya çıktı.

Olay, önceki gün saat 19.30 sıralarında Yüreğir ilçesi Dervişler Mahallesi Kozan Bulvarı'nda meydana geldi. Kebapçıda garson olarak çalışan Erdal Çelik, iş yerinin önünde husumetli olduğu Enes Yıldız'ın tabancalı saldırısına uğradı. Çelik, canını kurtarmak için restoranın içine kaçıp, masanın altına saklandı. İçeri giren Yıldız, tabancayı Çelik'e doğrultup peş peşe ateş etti. Çelik, başına ve omzuna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanırken, kaçmaya çalışan Enes Y. çalışanlarca yakalanıp dövüldü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yıldız, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hastanede tedavi gören Çelik'in ise hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.