Ganyan bayisindeki cinayeti adli tıp kurumu raporu çözecek

Olay, 2019 yılında at yarışı oynanan ganyan bayisinde meydana geldi. Aydın Aktaş, oğlu Kaan Aktaş ve arkadaşları birlikte kendisine 40 bin lira borcu olan Cengiz Beran'ın çalıştığı ve aynı zamanda kayınpederi olan Murat Beran'a ait ganyan bayisine gitti. İddiaya göre, çıkan tartışmada Aydın Aktaş, Murat Beran'a kafa attı, Murat Beran ile Cengiz Beran ise silahlarla karşılık verdi. Kurşunların hedefi olan Aydın Aktaş, Kaan Aktaş ve Yusuf Gökçe yaralandı. Hastaneye kaldırılan Aydın Aktaş, hayatını kaybetti. Bu arada silahlı kavganın iş yeri kameraları tarafından görüntülendiği ortaya çıktı.

Mahkeme heyeti, Bursa Adli Tıp Kurumu raporuna göre, Aydın Aktaş'ın kesin ölüm nedeninin anlaşılamadığı belirterek, İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan ek rapor alınmasına ve sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.