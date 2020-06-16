Gamze Özçelik kimdir? Gamze Özçelik kaç yaşında ve nereli? Gamze Özçelik hayatı ve biyografisi! İnsani yardım önderi Gamze Özçelik! Sanatçı kimliği dışında insani yardım kampanyalarındaki çalışmaları ile tanınan Gamze Özçelik zaman zaman gündem oluyor. Hayır faaliyetleri yürüten Gamze Özçelik hakkında merak edilenler haberimizde. Gamze Özçelik kimdir? Gamze Özçelik kaç yaşında ve nereli? Gamze Özçelik hayatı ve biyografisi! İnsani yardım önderi Gamze Özçelik!

Tiyatorcu kimliği ile başarılı bir ün kazanan Gamze Özçelik son yıllarda insani yardım ve iyilik çalışmaları ile gündeme geliyor. Son olarak kendisine bu alandaki çalışmalarından dolayı Sınırsız İyilik Ödülü verildi. Umuda Koşanlar yardım derneğini kurmuştur. Ünlü oyuncu ve yardımsever Gamze Özçelik hakkında merak edilenler haberimizde.

GAMZE ÖZÇELİK KİMDİR?

Gamze Özçelik (d. 26 Ağustos 1982, İstanbul), Türk oyuncu, sunucu ve model.

Maltepe Anadolu Lisesi ve Bilgi Üniversitesi'nde eğitimini tamamladıktan sonra, 1999'da Elite Model Look Ipek güzeli, 2000'de Miss Turkey 2. güzeli seçilmiş ama bir hayır defilesi dışında podyuma çıkmamış, oyunculuğa ağırlık vermiştir. Popstar isimli yarışma programında sunuculuk yapmıştır.

'Seni Seviyorum' isimli tiyatro oyununda oynadı. Arka Sokaklar isimli polisiye dizide Uğur Pektaş'ın canlandırdığı Murat Ateş karakterinin eşi Zeynep Akyüz Ateş karakteriyle yıldızı parladı. Buzda Dans, Popstar, Türkstar, Ben Buradan Atlarım gibi yarışma programlarının ve birçok özel gecenin sunuculuğunu üstlendi. Son olarak Mehmetçik Kut'ül Amare dizisinde Elizabeth karakterini canlandırdı. 19 Haziran 2008 tarihinde ünlü oyuncu Uğur Pektaş ile Büyükada'da evlendi.Bu evlilikten Murathan Pektaş isminde bir oğlu dünya'ya geldi. Çift 2011 yılında boşandı.

GAMZE ÖZÇELİK

Oyunculuğa ara vererek "Umuda Koşanlar" adlı yardım derneğini kurdu.

UMUDA KOŞANLAR DERNEĞİ NEDİR?

'Umuda Koşanlar' derneği oyunculuk ve çeşitli yardım organizasyonlarıyla tanınan Gamze Özçelik ve bu yola gönül vermiş arkadaşları tarafından kuruldu. Kuruluş amacı, ulaşabildikleri kadar mazlum coğrafyalara, mazlum ailelere, çocuklara ve hayvanlara ihtiyaçları doğrultusunda ulaşmak. Bunu gönüllü olarak, çıkarsız, sevgi ve aşkla, hayırlı niyetlerle, hizmet anlayışıyla ve her gün daha fazla cana ulaşarak, yeri geldiği zaman haksızlıklara ve adaletsizliklere karşı sağlam duruşlarını göstermekten çekinmeden yaşamak en büyük idealleri.

Derneğimiz, ayni ve nakdi her türlü yardımı gerçek ihtiyaç sahiplerine en kısa ve en iyi bir şekilde ulaştırma anlayışıyla hareket ederek, zulme uğramış ya da başka sebeple muhtaç duruma düşmüş insanlara ihtiyaç duydukları iyilik ve insani yardımı yapmaktadır.

UMUDA KOŞANLAR

Dernek, yardımlaşma, paylaşma, empati kurabilme ve kardeşlik olgusunu yükselterek, "komşun açken, sen tok yatma" düsturuyla, gönüllülük ve hizmet anlayışıyla, dünya üzerinde başta çocuklar olmak üzere ulaşabildiğimiz tüm mazlum düşmüş yetim, öksüz, ruhsal ve fiziksel şiddet mağduru, savaş mağduru, aç sefil, hasta insanlar, hayvanlar ve doğa ile birlikte umudu paylaşma ve yaşama amacıyla ve afet, savaş, kıtlık ve benzeri olağanüstü durumlar da kişileri birlik ve beraberliğe davet etmek, ihtiyaç sahiplerinin gıda, giyim, sağlık, barınma ve yatacak yer gibi maddi manevi zaruri ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulmuştur.

Dernek, sosyal alanda yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir.