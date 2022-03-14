GameX 2022 Uluslararası Dijital Oyun ve Eğlence Fuarı 19 Mayıs'ta başlıyor

16. kez düzenlenecek ve 4 gün sürecek olan GameX 2022'de bilet satışları başlarken ziyaretçilerin doyasıya eğlenebileceği cosplay yarışması, e-spor turnuvaları, geek bazaar alanı, GameX Campus üniversiteler alanı, drone yarışları, robot savaşları, indie oyun alanı, kutu oyunları, alt kültür (çizgi roman, anime, manga) alanı, influencer buluşmaları, e-spor takım etkinlikleri, simülatör ve VR alanları gibi çeşitli bölümler yer alıyor.

Çok sayıda uluslararası ve yerli markanın katıldığı GameX'e kendi alanında Doğu Avrupa'dan Asya'ya kadar olan bölgede en çok ziyaretçiye sahip organizasyon olan GameX'te; oyun ve teknoloji firmalarının yanı sıra sosyal medya fenomenleri, e-sporcular ve genç kitleyi hedefleyen markalar da katılımcı olarak yer alıyor.

"Oyun sektörü pandemide büyüdü"

Uluslararası Dijital Oyun ve Eğlence Fuarı GameX'in organizatörü Rönesans Fuarcılık A.Ş. 'nin Yönetim Kurulu Başkanı H. İsmet Göksel, pandemi nedeniyle zorunlu olarak verilen 2 yıl aranın ardından tekrar büyük bir buluşmaya hazırlandıklarını belirterek "2021 yılında küresel oyun sektörü 180,3 milyar dolara ulaşarak önceki seneye göre yüzde 1,4'lük bir artış gösterdi. Sektör büyüklüğünün 36,7 milyar dolarla yüzde 20'lik kısmını ise bilgisayar oyunları oluşturuyor. Bu büyümede pandeminin de etkisi görüldü. Evlere kapanan oyunseverler sektörün devasa büyüklüğe ulaşmasının önünü açtı. GameX 2022'de bu sektörleri oluşturan Türk ve yabancı firmalar bir arada olacak" dedi.

GameX 5 salonda yapılacak

GameX bu sene E5'e komşu, metrobüs durağının hemen yanında yer alan TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde, 5 salon ve açık alanlar olmak üzere toplam 22.500 m2'de düzenleniyor. Geçtiğimiz yıllarda E-spor Kulüpler Birliği'nin katıldığı GameX'e bu yıl da Türkiye'nin en büyük e-spor kulüpleri de konuk olacak. E-spor kulüplerinin ve Türkiye'nin en sevilen influencer'larının binlerce hayranlarıyla buluşup sohbet edip fotoğraf çektireceği alanların yanı sıra GameX 2022'de gösteri maçları da oynanacak.

Ayrıca 4 gün boyunca düzenlenecek olan onlarca e-spor turnuvasıyla ziyaretçiler ödüllü oyunlara katılıp rekabet ederek hem kazanacak hem de eğlenecekler. Bölgenin en büyük cosplay yarışması da yine GameX 2022'de düzenlenecek. Her yıl olduğu gibi 2022 yılında da GameX'te oyun, film, anime karakterlerinin taklit edildiği kostüm performansı olan cosplay yarışmaları da gerçekleştirilecek. Türkiye'nin dört bir yanından katılacak olan cosplayerlar, 4 gün boyunca hem eğlenecek hem de büyük ödül için yarışacak.

Oyun sektörünün paydaşları buluşacak

Oyun sektörünün paydaşları, oyun geliştiricilere özel kuluçka merkezi Game Factory partnerliğinde gerçekleşecek olan GameX 2022 Business salonlarında buluşacak. Fuar alanının içinde 2 salona yayılan ve kontrollü girişi olan GameX 2022 Business bölümünde sektör profesyonellerine özel; networking alanları, toplantı salonları, yerli ve yabancı konuşmacıların katılacağı konferanslar, sunumlar ve paneller gibi çeşitli imkanlar sunulacak.

Bilet satışları başladı

19-20-21-22 Mayıs 2022 tarihinde İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek olan GameX 2022'nin biletleri satışa çıktı. GameX 2022 ile ilgili daha fazla bilgi almak için www.gamex.com.tr 'yi ziyaret edebilirsiniz.

Rönesans Fuarcılık hakkında

Rönesans Fuarcılık, 41 yıldır fuar organize eden Türkiye'nin ilk fuar şirketlerinden biridir. Rönesans Fuarcılık'ın 1981 – 2006 yılları arasında düzenlediği Türkiye'nin en önemli Bilgisayar Teknolojileri Fuarı CompeX, son 16 yıldır yerini GameX Uluslararası Dijital Oyun ve Eğlence Fuarlarına bıraktı.

Bültenler / Gamegar