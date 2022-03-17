Valorant sistem gereksinimleri 2022! Valorant kaç GB? Valorant bilgisayarda ne kadar yer kaplıyor?
Riot Games'in oynaması ücretsiz olan taktiksel first person shooter oyunu Valorant'ın sistem gereksinimleri neler? Valorant kaç GB? Valorant minimum ve maksimum sistem gereksinimleri nedir? Valo sistem gereksinimleri nelerdir? Valorant en düşük sistem gereksinimleri! Valorant en yüksek sistem gereksinimleri kaçtır? Valorant için minimum ekran kartı kaç? Valorant için RAM kaç olmalı? Detaylar haberimizde...
Riot Games tarafından geliştirilip yayınlanan Valorant, 2020 yılında piyasaya sürülmesinin ardından FPS dünyasının en çok ilgi gören oyunlarından bir tanesi haline geldi. CS:GO'nun en büyük rakibi olan Valorant'ın sistem gereksinimleri neler? Valorant laptopta oynanır mı? Valorant için kaç GB yer gerekli? Hangi PC Valorant kaldırır? gibi soruların cevaplarını sizler için derledik...
Valorant, resmi olarak 2 Haziran 2020 tarihinde Riot Games tarafından geliştirilip yayınlanan bir free to play çok oyunculu 1. şahıs nişancı oyunudur. Oyun ilk olarak 2019 yılında Ekim ayında Project A adı altında yayınlanmıştı. Sonradan betası çıkan oyun Haziran 2020 yılında resmi olarak yayımlandı ve oynanmaya başladı. Çıktığı ilk günden bu yana milyonlarca oyuncusu oldu. Gerçekten de CS:GO 'ya rakip olabilecek nadir oyunlardan birisi olarak seçildi.
Valorant ilk olarak 7 Nisan 2020'de kapalı beta dönemine başlamıştı. Sonradan 2 Haziran 2020 tarihinde oyun tamamen çıkmış oldu. Oyun tamamen ücretsizdir. Riot Games'in resmi sitesinden oyunu bilgisayarınıza indirebilirsiniz.
Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız
- İşletim Sistemi = Windows 7, Windows 8, Windows 10 (64-Bit olmalı)
- İşlemci = Intel Core i3-4150/ AMD A8-7650K ya da eşdeğer özelliklerde
- Bellek (RAM) = 4 GB RAM
- Ekran Kartı = NVIDIA GeForce GT 730/ AMD Radeon R5 240
- Depolama (Harddisk) = 8 GB kullanılabilir alan olmalı
- DirectX = Sürüm 11
- İşletim Sistemi = Windows 7, Windows 8, Windows 10 (64-Bit olmalı)
- İşlemci = Intel Core i5-4460/ AMD Ryzen 3 1200 ya da benzer özellikler
- Bellek (RAM) = 4 GB RAM
- Ekran Kartı = NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti/ AMD Radeon R9 380
- Depolama (Harddisk) = 8 GB kullanılabilir alan olması gerekiyor
- DirectX = Sürüm 11
Valorant için bilgisayar sisteminiz ne kadar iyiyse o kadar iyi sonuç alırsınız. Özellikle yüksek FPS için iyi bir bilgisayar gerekiyor diyebiliriz.
Her bilgisayar oyununda olduğu gibi Valorant da laptoplarda oynanabilir. Fakat laptopların özellikleri masaüstü bilgisayarlara göre daha az olduğu için laptoplarda Valorant biraz daha kasabilir ve FPS'si düşük olabilir. Ama özelliği yüksek veya orta özellikte Laptop yani dizüstü bilgisayarlarda Valorant'ı sorunsuz şekilde oynayabilirsiniz.
Valorant için minimum ekran kartı 30 FPS için "Intel HD 4000" olmaktadır. Fakat en düşük ekran kartının "NVIDIA GeForce GT 730/ AMD Radeon R5 240" olması tavsiye edilmiştir.
Valorant için minimum Ram 4 GB olmalıdır. Bilgisayarınızın en az 4 GB RAM'e sahip olması gerekiyor.
Valorant minimum 8 GB yer kaplamaktadır. Fakat oyun güncelleme vs. alırsa bu hafıza yükselebilir. Lakin siz her ihtimale karşı Valorant için bilgisayarınızda 10 GB'lık boş bir yer ayırabilirsiniz.
Valorant resmi web sitesinden oyunu ücretsiz indirebilir ve bilgisayarınıza kurabilirsiniz.