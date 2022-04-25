Valorant'a gelecek Türk ajanı FADE'in oynanış fragmanı yayınlandı! Tüm yetenekleri paylaşıldı

Valorant'a eklenecek yeni Türk ajanın adının FADE olacağı duyurulmuştu ve bu sezonki battle pass'in bitmesi ile gelecek bir sonraki güncellemede oyuna eklenmesi bekleniyor. Valorant'ın YouTube hesabında paylaştığı 34 saniyelik FADE oynanış videosu ile yeni Türk ajanı, herkesin oynamak isteyeceği bir karakter olacak.

VALORANT TÜRK AJANI FADE'İN OYNANIŞ FRAGMANI YAYINLANDI

Kadın Türk ajanımız, dış görünüş olarak Reyna'yı anımsatsa da yetenekleri olarak birçok ajandan esinlendiği biliniyor. Valorant FADE'in yeteneklerini paylaşan oynanış fragmanında havaya fırlatılan bir cisim ile Sova gibi etrafındaki oyuncuları görebilirsiniz.

Fade'in betasını oynayan yayıncılardan öğrenildiği üzere ajanın seslendirmesinde ise biraz İngilizce biraz Türkçe sesler bulunmakta. Birini öldürdükten sonra 'iyi geceler' diyor. Düşmanların yerini tespit eden E yeteneğini kullandıktan sonra ise şu anlık İngilizce olarak "'I'll find you" (seni bulacağım) diyor.

Bunun yanı sıra Fade'in Ultisi büyük bir alanı kapsayacak bir şekilde etraftakileri sağırlaştıracak ve haritayı kapatacak. Skye'ın kurtu gibi bir canavar salabileceksiniz. Bu canavarı kendiniz hareket ettirerek veya kendiliğinden hareket ederek düşmanlarınızın yerini oldukça kolay bir şekilde tespit edebileceksiniz. Canavar düşmana ulaştığı taktirde 3 saniye boyunca kör olacak.

Fragmanda kullanılan son yetenek ise havaya fırlatılan orb bir süre sonra yere düşecek ve çemberindeki oyuncuları merkezine doğru çekere kaçmasını engelleyecek. Bunu da Astra'nın yeteneği gibi görebiliriz.

Valorant'a eklenecek bu yeni Türk ajanının çok güçlü olacağı şimdiden konuşulmaya başlandı. Ancak diğer yandan ise oyuncular artık Sova tarzı yeni bir ajanın geldiğine de seviniyor.

VALORANT TÜRK AJANI FADE'İN YETENEKLERİ NELER?

> Sinsi (C)

Düşmanları ve/veya izleri arayan düz bir çizgide seyahat edecek bir yaratığı dışarı göndermek için donatın, ateş edin. Ateşi basılı tutun ve yaratığı baktığınız yöne yönlendirmek için fareyi hareket ettirin. Yaratık bir iz veya düşman bulduğunda onlara doğru hareket edecektir. Düşmana ulaştığında, 5 saniyelik bir pişme süresi ve ardından en yakın düşmanı 3 saniyeliğine yakın görüş mesafesine girer. Şimdiye kadar sadece bir yaratık bir patikaya tutunabilir. 300 kredi ücretindedir ve iki defa kullanılmaktadır.

> Zaptet (Q)

Bir küre donatın. Küre atmak için ateş edin. Küre, yere düşene kadar maksimum 1,5 saniye havada hareket edecektir. Yere çarptığında yerine yapışacak ve 5 saniye pişecektir. 5 saniye sonra bölge 7 metreye kadar genişler ve yakalanan tüm düşmanları merkezine bağlar. Bağlı düşmanlar 75 çürüme hasarı alır, sağır olur ve bölgeden 5 saniye boyunca normal yollarla kaçamazlar. Daha erken düşmek için uçuşta yeniden etkinleştirilebilir. 200 kredi ücretindedir.

> Dadanma (E)

Bir küre donatın. Küre atmak için ateş edin. Küre, yere düşene kadar havada maksimum 1,5 saniye havada seyahat edecek. Yere çarptığında tekrar yükselir ve yok edilebilecek bir göze dönüşür. Göz rakipleri görürse, onları ortaya çıkarır ve 12 saniye süren bir iz zayıflatması uygular. Küreyi daha erken düşürmek için uçuşta yeniden etkinleştirilebilir. Pasif yetenektir kredi gerektirmez.

> Gece Düşmesi (X)

Karakterin ultimate yeteneği ise karanlık bir sis dalgası gönderir. Sis bir düşmanla temas ederse, takip edilir, sağır olur ve 12 saniye boyunca çürüme hasarı alır. Ultinin dolması için 7 bar gerekmektedir.