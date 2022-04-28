Valorant 4.08 yama notları paylaşıldı! FADE ve yeni Battle Pass geldi
- Güncelleme:
Riot Games'in popüler oynaması ücretsiz FPS oyunu Valorant'a beklenen güncelleme sonunda geldi. Valorant Türk ajanı 4.08 güncellemesi ile ajanların arasında yerini aldı ve yeni battle pass geldi.
Valorant'a gelen 4.08 güncellemesinde oyuncuları neler beklediğini sizler için listeledik. Tüm dünyanın merakla beklediği Türk ajanı FADE de dahil olmak üzere yeni battle pass ve birçok değişiklik yeni güncelleme ile oyuncuları bekliyor.
Merakla beklenen Fade, sonunda oyuna eklendi. Öncü rolündeki Türk kelle avcısı Fade, düşmanların sırlarını gasp etmek için saf kâbus gücünü kullanır. Korkuyla uyum içinde çalışarak hedeflerini avlar ve hedeflerinin işini bitirmeden önce en büyük korkularını açığa çıkarır.
Fade'in çıkış videosunu izleyebilirsiniz. Korkularınız depreşecek.
Q - Mıhla
Kâbus mürekkebinden küre kuşan. Küreyi fırlatmak için ATEŞ ET. Küre belli bir süre sonra yere çarpar. Mürekkep küresi yere çarptıktan sonra patlar ve düşmanların içinden normal yollarla çıkamayacağı bir bölge oluşturur. Uçuşu sırasında küreyi yere erken indirmek için yeteneği TEKRAR KULLAN.
E - Musallat
Kâbuslardan fırlamış bir varlık kuşan. Küreyi fırlatmak için ATEŞ ET. Küre belli bir süre sonra yere çarpar. Yere çarpan küre, kâbuslardan fırlamış bir varlığa dönüşür ve bu varlık, görüş alanı içinde kalan düşmanların yerini açığa çıkarır. Düşmanlar bu varlığı yok edebilir. Uçuşu sırasında küreyi yere erken indirmek için yeteneği TEKRAR KULLAN.
C - Ecel
Bir Ecel KUŞAN. Ecel'i düz bir hatta ileriye yollamak için ATEŞ ET. Ecel, koni şeklindeki görüş alanında bulunan herhangi bir düşmana veya düşmanın bıraktığı ize kilitlenip hedefinin peşine takılır ve yakalarsa hedefin görüşünü kısıtlar. Ecel'i nişangâhının baktığı yöne doğru ilerletmek için ATEŞ ETME Düğmesi'ni BASILI TUT.
X - Gece Karanlığı
Korkunun gücünü KUŞAN. Duvarların içinden geçebilen bir kâbus enerjisi göndermek için ATEŞ ET. Bu enerji rakibe doğru giden bir iz oluşturmanın yanında rakibi sağır eder ve çürüme uygular.
Rüzgar Gibi
- E'ye basıldıktan sonra Jett'in bir Rüzgâr Gibi yükü harcanır ve 0,75 saniyelik bir gecikmeden sonra tuşa tekrar basıldığında Jett'in ileri atılabileceği 12 saniyelik zaman aralığı etkinleşir.
- Jett 2 skor alarak Rüzgâr Gibi yeteneğinin yükünü yenileyebilir.
- Jett'in ileri atılmasına yönelik değişikliklere ayak uydurmak adına Tırmanış modunda bıçak turlarındaki ileri atılma işlevi düzenlenecek.
Genel
Bir düşmanı öldürdükten sonra kazanılan enerji miktarı arttı: %25 >>> %100
Yüksek Devir
- Neon'un çatışmaya dalmak için hareket özelliklerini kullanırken hızının biraz kesildiğini, özellikle de hız kısıtlaması sebebiyle yer yer başarısız olduğunu fark ettik. Bu değişikliklerle birlikte çatışmaya çok daha doğal bir şeklide kayarak dalabileceğini umuyoruz.
- Kuşanma gecikmesi sırasında kayma yeteneği kullanılamaz.
- Hız kısıtlaması kaldırıldı
- Neon artık iki yana ve ileriye kayabiliyor. Kayabilmesi için sadece hareket halinde olması gerekiyor.
- Enerji tüketimi arttı: 6,7/sn >>> 10/sn
Hız Şeridi
- Duvar hasarı kaldırıldı.
- Bu değişikliğin sebebi Hız Şeridi yeteneğini Neon veya silah arkadaşları için daha ilgi çekici bir seçenek haline getirmekti. Çünkü bu değişiklikle birlikte yeteneğin yanlışlıkla hasar verme ihtimalinden doğan yıkıcı sonuçlar önlenecek.
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Baykuş Dron
- Etki süresi azaldı: 10 sn >>> 7 sn
- Canı azaldı: 125 >>> 100
- İğnenin Ortaya Çıkarma Özelliği
- Açığa çıkaran sinyallerin sayısı azaldı: 3 >>> 2
- Açığa çıkaran ilk sinyalden önceki ilk gecikme süresi arttı: 1,2 sn >>> 1,6 sn*
- *Birinci ve ikinci açığa çıkarma sinyali arasındaki gecikme süresi hâlâ 1,2 sn.
- Yaşam Kalitesi
- Nişangâh beyaz kullanıcı arayüzünde daha belirgin görünmesi için yeşil olarak değiştirildi.
- [Hedef Vuruldu] doğrulama metnindeki gecikme kaldırıldı.
- [Hedef Vuruldu] doğrulama metni artık Baykuş Dron'dan çıkarken de kullanıcı arayüzünde görünür olacak.
- [Hedef Vuruldu] doğrulama metni artık ekranda 1 sn yerine 2 sn boyunca görünecek.
- Dron iğnesinin doğrulamasını daha belirgin kılmak adına hem Sova'nın hem de vurulan oyuncunun duyduğu ses efekti düzenlendi.
- İğnenin bekleme süresini gösteren kullanıcı arayüzü öğesinin bir rakibi işaretledikten sonra doğru şekilde güncellenmesine engel olan Baykuş Dron hatası giderildi.
Şok Dart
- Maksimum hasarı azaldı: 90 >>> 75
- Alan hasarı yeni maksimum hasarıyla uyumlu olacak şekilde düzenlendi
Jett'in Keskin Fırtına'sı, Raze'in Nefes Kesen'i ve Sova'nın Avcı'nın Hiddeti yeteneği artık kuşanıldığında ne kadar cephane kaldığını gösterecek.
- 5'li Hazır Gruplar ve Eşleştirme Sıraları
- Farklı 5'li hazır grup yapılarına uygulanan kademe puanı kazanma/kaybetme kısıtlaması oranı azaldı.
- Grubunuzdaki HERKES Demir-Elmas 2 arasındaysa:
- Normal grup içinde KP kısıtlaması uygulanmaz.
- Oyunculardan biri bile normal grup koşullarının dışında kalırsa tüm oyunculara %25 oranında KP kısıtlaması uygulanır.
- Grubunuzdaki HERHANGİ BİRİ Elmas 3-Ölümsüzlük 3 arasındaysa (fakat grupta Radyant olan kimse yoksa):
- Tüm oyunculara %25 oranında KP kısıtlaması uygulanır.
- Grubunuzdaki HERHANGİ BİRİ Radyant'sa:
- Tüm oyunculara %75 oranında KP kısıtlaması uygulanır
- 5'li hazır grupların bekleme süresini azaltmak için eşleştirme sistemi düzenlendi.
Ajanlar
- Keskin Fırtına hançerlerini tamamen tüketir tüketmez Rüzgâr Gibi'yi kullanan Jett'in yeteneklerini veya silahlarını kullanamaz hale gelmesine sebep olabilen hata giderildi.
- Yoru'nun Çatkapı kullanarak harita sınırlarının dışına ışınlanabilmesine imkân tanıyan hata giderildi.
- Yoru'nun ultisinin sonunda tamamen görünür olmadan önce silahlarını kullanabilmesini sağlayan çeşitli açıklar kapatıldı.
Performans
Poligon'da botların silahsız olarak yeniden doğmasına sebep olan hata giderildi.