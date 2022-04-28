Valorant 4.08 yama notları paylaşıldı! FADE ve yeni Battle Pass geldi

Valorant'a gelen 4.08 güncellemesinde oyuncuları neler beklediğini sizler için listeledik. Tüm dünyanın merakla beklediği Türk ajanı FADE de dahil olmak üzere yeni battle pass ve birçok değişiklik yeni güncelleme ile oyuncuları bekliyor.

AJAN GÜNCELLEMELERİ

VALORANT'A FADE GELDİ

Merakla beklenen Fade, sonunda oyuna eklendi. Öncü rolündeki Türk kelle avcısı Fade, düşmanların sırlarını gasp etmek için saf kâbus gücünü kullanır. Korkuyla uyum içinde çalışarak hedeflerini avlar ve hedeflerinin işini bitirmeden önce en büyük korkularını açığa çıkarır.

Fade'in çıkış videosunu izleyebilirsiniz. Korkularınız depreşecek.

VALORANT FADE YETENEKLERİ

Q - Mıhla

Kâbus mürekkebinden küre kuşan. Küreyi fırlatmak için ATEŞ ET. Küre belli bir süre sonra yere çarpar. Mürekkep küresi yere çarptıktan sonra patlar ve düşmanların içinden normal yollarla çıkamayacağı bir bölge oluşturur. Uçuşu sırasında küreyi yere erken indirmek için yeteneği TEKRAR KULLAN.

E - Musallat

Kâbuslardan fırlamış bir varlık kuşan. Küreyi fırlatmak için ATEŞ ET. Küre belli bir süre sonra yere çarpar. Yere çarpan küre, kâbuslardan fırlamış bir varlığa dönüşür ve bu varlık, görüş alanı içinde kalan düşmanların yerini açığa çıkarır. Düşmanlar bu varlığı yok edebilir. Uçuşu sırasında küreyi yere erken indirmek için yeteneği TEKRAR KULLAN.

C - Ecel

Bir Ecel KUŞAN. Ecel'i düz bir hatta ileriye yollamak için ATEŞ ET. Ecel, koni şeklindeki görüş alanında bulunan herhangi bir düşmana veya düşmanın bıraktığı ize kilitlenip hedefinin peşine takılır ve yakalarsa hedefin görüşünü kısıtlar. Ecel'i nişangâhının baktığı yöne doğru ilerletmek için ATEŞ ETME Düğmesi'ni BASILI TUT.

X - Gece Karanlığı

Korkunun gücünü KUŞAN. Duvarların içinden geçebilen bir kâbus enerjisi göndermek için ATEŞ ET. Bu enerji rakibe doğru giden bir iz oluşturmanın yanında rakibi sağır eder ve çürüme uygular.

JETT

Rüzgar Gibi

E'ye basıldıktan sonra Jett'in bir Rüzgâr Gibi yükü harcanır ve 0,75 saniyelik bir gecikmeden sonra tuşa tekrar basıldığında Jett'in ileri atılabileceği 12 saniyelik zaman aralığı etkinleşir.

Jett 2 skor alarak Rüzgâr Gibi yeteneğinin yükünü yenileyebilir.

Jett'in ileri atılmasına yönelik değişikliklere ayak uydurmak adına Tırmanış modunda bıçak turlarındaki ileri atılma işlevi düzenlenecek.

NEON

Genel

Bir düşmanı öldürdükten sonra kazanılan enerji miktarı arttı: %25 >>> %100

Yüksek Devir

Neon'un çatışmaya dalmak için hareket özelliklerini kullanırken hızının biraz kesildiğini, özellikle de hız kısıtlaması sebebiyle yer yer başarısız olduğunu fark ettik. Bu değişikliklerle birlikte çatışmaya çok daha doğal bir şeklide kayarak dalabileceğini umuyoruz.

Kuşanma gecikmesi sırasında kayma yeteneği kullanılamaz.

Hız kısıtlaması kaldırıldı

Neon artık iki yana ve ileriye kayabiliyor. Kayabilmesi için sadece hareket halinde olması gerekiyor.

Enerji tüketimi arttı: 6,7/sn >>> 10/sn

Hız Şeridi

Duvar hasarı kaldırıldı.

Bu değişikliğin sebebi Hız Şeridi yeteneğini Neon veya silah arkadaşları için daha ilgi çekici bir seçenek haline getirmekti. Çünkü bu değişiklikle birlikte yeteneğin yanlışlıkla hasar verme ihtimalinden doğan yıkıcı sonuçlar önlenecek.

SOVA

Baykuş Dron

Etki süresi azaldı: 10 sn >>> 7 sn

Canı azaldı: 125 >>> 100

İğnenin Ortaya Çıkarma Özelliği

Açığa çıkaran sinyallerin sayısı azaldı: 3 >>> 2

Açığa çıkaran ilk sinyalden önceki ilk gecikme süresi arttı: 1,2 sn >>> 1,6 sn*

*Birinci ve ikinci açığa çıkarma sinyali arasındaki gecikme süresi hâlâ 1,2 sn.

Yaşam Kalitesi

Nişangâh beyaz kullanıcı arayüzünde daha belirgin görünmesi için yeşil olarak değiştirildi.

[Hedef Vuruldu] doğrulama metnindeki gecikme kaldırıldı.

[Hedef Vuruldu] doğrulama metni artık Baykuş Dron'dan çıkarken de kullanıcı arayüzünde görünür olacak.

[Hedef Vuruldu] doğrulama metni artık ekranda 1 sn yerine 2 sn boyunca görünecek.

Dron iğnesinin doğrulamasını daha belirgin kılmak adına hem Sova'nın hem de vurulan oyuncunun duyduğu ses efekti düzenlendi.

İğnenin bekleme süresini gösteren kullanıcı arayüzü öğesinin bir rakibi işaretledikten sonra doğru şekilde güncellenmesine engel olan Baykuş Dron hatası giderildi.

Şok Dart

Maksimum hasarı azaldı: 90 >>> 75

Alan hasarı yeni maksimum hasarıyla uyumlu olacak şekilde düzenlendi

AJAN YETENEĞİ CEPHANESİ

Jett'in Keskin Fırtına'sı, Raze'in Nefes Kesen'i ve Sova'nın Avcı'nın Hiddeti yeteneği artık kuşanıldığında ne kadar cephane kaldığını gösterecek.

REKABETÇİ GÜNCELLEMELERİ

5'li Hazır Gruplar ve Eşleştirme Sıraları

Farklı 5'li hazır grup yapılarına uygulanan kademe puanı kazanma/kaybetme kısıtlaması oranı azaldı.

Grubunuzdaki HERKES Demir-Elmas 2 arasındaysa:

Normal grup içinde KP kısıtlaması uygulanmaz.

Oyunculardan biri bile normal grup koşullarının dışında kalırsa tüm oyunculara %25 oranında KP kısıtlaması uygulanır.

Grubunuzdaki HERHANGİ BİRİ Elmas 3-Ölümsüzlük 3 arasındaysa (fakat grupta Radyant olan kimse yoksa):

Tüm oyunculara %25 oranında KP kısıtlaması uygulanır.

Grubunuzdaki HERHANGİ BİRİ Radyant'sa:

Tüm oyunculara %75 oranında KP kısıtlaması uygulanır

5'li hazır grupların bekleme süresini azaltmak için eşleştirme sistemi düzenlendi.

HATALAR

Ajanlar

Keskin Fırtına hançerlerini tamamen tüketir tüketmez Rüzgâr Gibi'yi kullanan Jett'in yeteneklerini veya silahlarını kullanamaz hale gelmesine sebep olabilen hata giderildi.

Yoru'nun Çatkapı kullanarak harita sınırlarının dışına ışınlanabilmesine imkân tanıyan hata giderildi.

Yoru'nun ultisinin sonunda tamamen görünür olmadan önce silahlarını kullanabilmesini sağlayan çeşitli açıklar kapatıldı.

Performans

Poligon'da botların silahsız olarak yeniden doğmasına sebep olan hata giderildi.