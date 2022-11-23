Uzun bekleyişin ardından Rainbow Six Siege'e Cross-Play özelliği geliyor

Fransız video oyun geliştiricisi Ubisoft'un taktiksel nişancı oyunu Tom Clancy's Rainbow Six Siege'e PlayStation ve Xbox oyuncularını tek noktada buluşturacak özellik olan Cross-Play'in geleceği duyuruldu.

Yabancı basına konuşan Ubisoft sözcüsünün yaptığı açıklamada Rainbow Six Siege, PlayStation ve Xbox oyuncularını otomatik olarak tek bir sunucuda eşleştirecek.

RAINBOW SIX SIEGE'E CROSS-PLAY GELİYOR

PlayStation ve Xbox oyuncularını tek bir sunucuda, PC ve Luna gibi yayın platformlarını ayrı bir sunucuda buluşturacak olan Cross-Play özelliği, 6 Aralık 2022 tarihinde Tom Clancy's Rainbow Six Siege'e gelecek.

Oyuncuların oyun ararken bekleme sürelerini düşürecek bu Cross-Play özelliği ile artık konsollar kendi aralarında, PC ve yayın akış hizmetleri tek bir sunucuda eşleşecek. Ancak, PC ve konsol oyuncuları aynı eşleştirme havuzunda bulunmayacaklar. Oyuncular isteğine göre Cross-Play özelliğini ayarlardan açıp kapatabilecekler.

Oyuncular hem PlayStation hem de Xbox platformlarının yanı sura Ubisoft Connect arayüzü aracılığıyla arkadaşlarını davet edebilecekler. Oyuncu sıralaması geçmişi, aynı Ubisoft Connect hesabı kullanılırken Xbox ve PlayStation konsolları arasında da paylaşılacak, ancak yine PC ve yayın platformlarından ayrı kalacaktır.