Under the Moon İnceleme: Bu Aşk Beni Diyar Diyar Gezdirir

Daha önce Ephesus'a imza atan The Pack Studios oyuncuları bu kez Under the Moon ile dünyanın dört bir yanında keyifli bir maceraya davet ediyor. Seviye temelli bulmaca oyunu Under the Moon inceleme dosyamızda mercek altına alınıyor. İncelemeye aldığımız oyunun henüz erken erişim sürecinde olduğunu belirtmekte fayda var.

Bağımsız platform ve bulmaca oyunu Under the Moon 5 Ağustos 2022'de erken erişim sürecine giriş yaptı. The Pack Studios imzalı Under the Moon henüz erken erişim sürecinde olmasına bütün bir deneyim sunmayı başarıyor. Pek keyifli bulmaca oyununda oyuncular Ali Kemal'e hayat vererek altı farklı ülkeye yolculuk ediyor. Her bölgede birbirinden zorlayıcı bulmacalar ile karşı karşıya kalan oyuncuların bulmacalarda tarif edilen nesneleri bulması gerekiyor.

Çıkış Tarihi: 5 Ağustos 2022

Geliştirici: Bamya Games

Yayıncı: The Pack Studios

Platformlar: Steam, Microsoft Windows

Oyuncular İzmir'den Mısır'a, Çin'den Rusya'ya kadar uzanan yolculuk birbirinden zorlayıcı bulmacalar ile karşı karşıya kalıyor. Bulmacaların cevabını bulmak için oyuncuların birbirinden başarılı tasarımlara sahip şehirlere yolculuk etmesi gerekiyor.

Under the Moon Nasıl Bir Oyun?

Under the Moon yan kamera bakış açısını kullanan ve onlarca bulmacayla oyuncuların eşya avına çıkaran bağımsız bir bulmaca oyunu. Pek tatlı grafikleri ve rafine şehir atmosferleri ile görsel tarafta tatmin edici bir iş çıkaran Under the Moon, yer yer zorlayıcı bulmacalarını tutkuyla tasarlandığını rahatlıkla söyleyebileceğimiz şehirlerinin sokaklarında saklıyor.

Oyunun hikayesi ise Ali Kemal Dede'nin hayatının aşkı uğruna düştüğü serüveni anlatması ile başlıyor. Ayın altında torunları ile sohbet eden yaşlı adam, diyar diyar gezmesini sağlayan destansı aşkı uğruna yaptıklarını torunları ile paylaşıyor.

Under the Moon'un hikayesi nedir?

The Pack Studios imzalı bulmaca oyunu oyuncuları Ali'ye hayat vermeye davet ediyor.

Genç Ali Kemal, Leyla adında bir hanımefendiye aşık olur. Leyla ise Ali Kemal'in aşkını kanıtlamak için dünyanın dört bir yanına bıraktığı bulmacaları çözmesini ister. Ali ise Leyla'nın peşinden pek çok farklı ülke gezerek bulmacaların cevaplarını arar. Şehirlerin sokaklarında, caddelerinde ve bahçelerinde gizlenmiş olan her bir cevap Ali'yi Leyla biraz daha yakınlaştırırken oyuncuları da zorlayıcı fakat keyifli bir bulmaca deneyimine davet eder.

Şehir Şehir Bulmaca Peşinde

Under the Moon'un boyundan büyük işler başaran bir bulmaca oyunu olmadığını belirtmekte fayda var. Fakat geliştirici koltuğunda Bamya Games'in oturduğu bulmaca oyunu "metin üzerine nesne bulma" konseptini süsleme konusunda pek başarılı bir iş çıkarıyor.

Her bölümde birbirinden ilginç bulmacalara cevap bulmak için kullanıcının öncelikle şehir keşfinde dolaşması gerekiyor. Under the Moon'un seviye tasarımları ise bulmaca cevapları konusunda kafanızı karıştırmaya oldukça müsait. Bu da "tarif edilen nesneyi bul" gibi basit bir oynanış formülünü daha keyifli hale getiriyor.

Şehirde bir oraya bir buraya koşarken kendinizi başarılı tasvirleri takdir ederken bulabilirsiniz. 1970'lerin İzmir'inde vakit geçirirken genç Ali Kemal olarak sokakları arşınlayacak ve Leyla'nın tarif ettiğini bulmaya çalışırken gevrek satan esnafı görüp tebessüm edeceksiniz.

Atmosferik Parçalar Her Seviyede Size Eşlik Ediyor

Under the Moon bulunduğunuz seviyeye bağlı olarak atmosferik şarkılar da size eşlik ediyor. İzmir'de, Rusya'da ya da Çin'de keyifli müzikler eşliğinde bulmacaların peşinden bir o yöne bir bu yöne koşmak mümkün.

Oyunun iki farklı zorluk modu ise deneyimi büyük oranda değiştiriyor. Kolay modda oynadığınızda şehirde cevap olma potansiyeli olan her obje oyuncuya görsel efektle belli ediliyor. Geliştirici ekip doğrudan cevabı işaret etmek yerine tüm bulmaca cevaplarını göstermeyi tercih etmiş. Bunun yerinde bir karar olduğu gerçeği de su götürmüyor. Sadece çözdüğünüz bulmacanın cevabının gösterildiği bir modda deneyimin tekdüzeleşeceğine inanıyoruz.

Fakat Under the Moon'dan bütün bir deneyim elde etmek için oyunu önerilen modda oynamakta fayda var. Cevapların hiçbir efekte gösterilmediği modda oynamanız sizi şehri daha dikkatli bir şekilde keşfetmeye itecek.

Bu noktada bulmaca cevapları ile seviye tasarımları arasındaki bağlamsal uyuma da dikkat çekmek gerekiyor. Under the Moon onlarca farklı bulmacanın cevaplarını mantıksal düzleme oturtarak seviyelerine yerleştiriyor. Bu da bulmacayı çözme sürecini daha zorlayıcı bir hale getiriyor.

Dolayısıyla aradığınız nesne ile nesnenin bulunduğu bölge arasında bir tezatlık çoğu zaman gözünüze çarpmıyor. Bu yüzden bir nevi uyumsuzluktan yararlanıp nesnelerin cevabını bulmanız çok mümkün değil. Under the Moon "Bu eşya burada garip duruyor, sanırım cevap bu" demenize ihtimal vermeden eğlenceli bir bulmaca çözüm süreci vadediyor ki bağımsız yapım bu yönüyle de bizden geçer not almayı başardı.

Sonuç

Under the Moon mütevazı fiyatıyla sizi memnun etmeye geliyor. Pek rafine bir bulmaca oyunu olan bağımsız yerli oyun özellikle bulmaca severlerin kütüphanesinde yer almayı hak ediyor. Severek oynadığımız oyunda yerli geliştirici ekibin tasarım tercihlerini takdir etmemek mümkün değil. Farklı şehirleri ve dönemleri hoş bir atmosfer ile aktaran Under the Moon basit bir bulmaca denkleminin üzerine keyifli bir cila çekmeyi başarmış.

The Pack Studios ve Bamya Games iş birliği ile Steam'de satışa sunulan Under the Moon kütüphanenizden eksik olmasın. Under the Moon inceleme dosyamız üzerinde çalışırken oyunun henüz erken erişim sürecinde olduğunun altını bir kez daha çizmekte fayda var. Dolayısıyla bulmaca içeriklerinin değişebileceğini ve yeni seviyelerin de oyuna ekleneceğini belirtmek gerekiyor.

Takipte kalmak için oyunu istek listenize ekleyebilir, Steam sayfasını takibe alabilirsiniz.