Oyun ve Espor Ajansı Gaming in Turkey'in 6 yıldır düzenli olarak hazırladığı ve her yıl merakla beklenen 'Türkiye Oyun Sektörü 2021 Raporu' yayımlandı. Bu sene rapor ilk defa internet sitesi üzerinden gamer room teması ile yayınlanıyor. Birçok sektörde olduğu gibi artan yatırımlarla birlikte Türkiye, dünya oyun sektöründe de adını sıkça söz ettirmeye başladı. Raporda 2021 yılının, Covid-19 pandemisi sürecinin devam ettiği yine çoğu zaman sosyal faaliyetlerin gerçekleşemediği 2020 senesine benzer bir yıl olduğu öne çıktı. 2020'de hızlanan dijitalleşme süreci 2021'de meyvelerini vermeye başladı.Oyun sektörünün aşina olduğu ama genel olarak herkese ulaşan Metaverse kavramı ise 2021 yılı sonuna damgasını vurdu.

TOPLAM OYUNCU HASILATI 1 MİLYAR DOLARI AŞTI

Türkiye'de toplam oyuncu sayısı 2021'de 36 milyondan 41 milyona çıktı. Toplam oyuncu hasılatı ise 880 milyon dolardan 1 milyar 200 milyon dolara yükseldi. Mobil oyun hasılatı 2021 yılında toplam hasılatın yarısını oluşturdu. Mobil oyun hasılatı 2021 yılında 620 milyonu görürken geçtiğimiz yıl 450 milyon dolar düzeyindeydi. Dünya oyun sektörüne bakıldığında Türkiye'nin gelir bakımından sıralaması değişmedi. Sıralamada Türkiye mobilde ve toplamda 18'inci sırada yer almaya devam etti.

YATIRIMDA ASLAN PAYI OYUN SEKTÖRÜNÜN

Raporla ilgili görüşlerini paylaşan Gaming in Turkey Kurucusu Ozan Aydemir, "Türkiye girişim ekosistemi 2021 yılında toplam 1,1 milyar dolar yatırım alırken bunun 266 milyon dolarlık hacmi oyun sektörüne ait. Yatırımların çok büyük bir çoğunluğu oyun stüdyolarına, özellikle de mobil oyun stüdyolarına yapılmış durumda. Dream Games tek başına toplam 205 milyon dolar yatırım aldı. Kalan 53 girişim ise toplam 61 milyon dolar yatırımı bölüştü. 2021 yılında oyun sektöründeki 54 girişim yatırım aldı. Ekosistemde oyun sektörü kadar sık konuşulmasa da yine sektörle her zaman ilişkisi bulunan yapay zeka çözümleri sunan 46 girişim yatırım aldı. Üçüncü sırada ise 39 tane girişimle veri & analitik alanı yer aldı" dedi. 2021 yılında yatırım alan 54 girişimin 48'i oyun stüdyolarından çıktığını kaydeden Aydemir, "Kalan 6'sı ise blok zincir tabanlı video oyun platformundan, yapay zeka ile oyun oynayışınızı geliştiren asistanlara kadar çeşitli girişimlerden oluşuyor. Yatırım alan 48 oyun stüdyosunun ise 22'si Hyper Casual türünde mobil oyunlar üretiyor" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'DEKİ YETİŞKİNLERİN YÜZDE 78'İ MOBİL OYUN OYNUYOR

Türkiye'deki mobil oyuncuların en sevdiği oyun türü olarak ilk sırada yüzde 48 ile Puzzle/Trivia/Kelime oyunları yer alırken, geçen sene ilk sırada olan Aksiyon/Macera oyunları yüzde 37 ile 3'üncü sıraya gerilemiş durumda. Türkiye'de hyper-casual ve casual oyunlar, oyuncular için önceki senelerdeki gibi trend olurken, hardcore oyuncular son 2 senedir olduğu gibi; Battle Royale, FPS, Strateji ve MOBA oyun türlerini tercih etti. PC oyunlarında; League Of Legends zirveyi oynadı.Valorant, Counter-Strike: Global Offensive, PUBG, Roblox, Minecraft, Euro Truck Simulator, Rocket League, Knight Online, Metin 2, Zula başı çeken oyunlar oldu. Steam ile beraber, Epic Games Store, Xbox Game Pass PC, EA Play, Uplay, Origin Türk oyuncusu için önemli platformlar oldu.

EN FAZLA OYUN OYNAYANLAR 21-35 YAŞ ARALIĞINDA

Türkiye'deki mobil oyuncuların demografik özellikleri ve davranış alışkanlıklarına bakıldığında; yetişkinlerin yüzde 78'i mobil oyun oynuyor. Mobil oyuncuların yüzde 52'si erkek, yüzde 48'i kadınlardan oluştu. Mobil oyuncuların yaş aralığının yüzdesel dağılımına bakıldığında da yüzde 28'i 10-20 yaş aralığında, yüzde 44'ü 21-35 yaş aralığında, yüzde 29'u da 36-50 yaş aralığında oldu. Oyuncuların haftalık olarak mobil oyuna ayırdıkları saatlere bakıldığında; 10 saatten fazla oynayanların oranı yüzde 46, 9-10 saat oynayanların oranı yüzde 10, 7-8 saat oynayanların oranı yüzde 9, 5-6 saat oynayanların oranı yüzde 13, 3-4 saat oynayanların oranı yüzde 10, 1-2 saat oynayanların ise oranı yüzde 12 oldu.

MOBİL OYUN, SEKTÖRÜ DOMİNE ETTİ

Tüm iş hayatını ve çalışma şekillerinin değişmesine neden olan pandemi ile uzaktan çalışmanın bazı dezavantajlarından dolayı, özellikle AAA denilen üst kalite PC ve konsol oyunlarının yapım süreçleri uzadı.2021 yılında oyun sektörüne yön veren ana etmen mobil oldu ve toplam global gelirlerin 90 milyar dolarından fazlası mobilden elde edildi. Durdurmanın neredeyse imkansız olduğu, inanılmaz bir hızla büyüyen mobil oyun sektörünün önümüzdeki yıllarda da en hızlı büyüyen segment olacağı öngörüldü. 2021 yılında geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi hem Türkiye'de hem de globalde oyun sektörüne yatırımlar devam etti. Kripto dünyasının sektörümüze yayılma hızı da arttı. NFT kavramı sektördeki gelişmeler ve Metaverse ile birlikte tüm gözler yine oyun sektörüne çevrildi.

TÜRK YAYINCILARIN YÜKSELİŞİ SÜRÜYOR

Raporda Türk yayıncılar ile ilgili bilgi veren Aydemir, Google Play'de 158 bin 96 oyun yayıncısı arasında 2 bin 636'dan fazla Türk yayıncı bulunduğunu belirterek, "Google Play'de 424 bin 964 oyun arasında Türk yayıncıların sunduğu 8 bin 890'dan fazla oyun bulunuyor. 2020'de bu rakam 8 bin 55 idi. Türk yayıncıların Google Play'deki Türk oyunlarının ortalama puanı 5 üzerinden 3.97 oldu. Geçen seneki rakama bakıldığında bu rakam 3.94 idi. Dolayısıyla Türk yayıncıların oyunlarının geçtiğimiz seneye oranla beğenisinin artığı sonucunu çıkarabiliriz. Ayrıca tüm mobil oyunların genel ortalama puanı olan 3,90'dan daha iyiyiz" dedi.

Türk yayıncıların oyunlarının yüzde 3'ü ücretli kategorisinde ve yüzde 81'inin reklam içerdiğini kaydeden Ozan Aydemir, "Geçtiğimiz sene reklam içeren oyunlarımızın oranı yüzde 87 idi. Türk oyunlarının uygulama içi ödemelerden yararlanılma oranı yüzde 28'den yüzde 26'ya düştü. Türk yayıncıların oyunlarının hem Google Play hem de App Store'da bulunma oranı ise yüzde 18'den yüzde 21'e çıktı" diye konuştu.

Bültenler / Gamegar