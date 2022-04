Tuğkan Gönültaş (Elraenn) kimdir, kaç yaşında? Tuğkan Elraenn Twitch hesabı nedir?

Türkiye'nin sevilen ve başarılı yayıncılarından olan Tuğkan Gönültaş, sosyal platformlarda Elraennadını kullanmakta. Popüler yayınca Tuğkan Gönüştaş kimdir? Elraenn Tuğkan Twitch hesabı nedir?

TUĞKAN GÖNÜLTAŞ ELRAENN KİMDİR?

Başarılı YouTuber ve Twitch yayıncısı olan Tuğkan Gönültaş (Elraenn), 1987 yılında İstanbul'da doğmuştur. Twitch platformunda tam zamanlı yayıncılık yapmaktadır. Eğitim hayatını, Yeditepe Üniversitesi Endüstri Ürünleri ve Tasarımı Bölümü'nden mezun olarak tamamlamıştır. 1 yıl Amerika'da yaşayan Tuğkan askerlik yapmak için Türkiye'ye geri dönmüştür. Vatani görevini tamamladıktan sonra Eightborn adlı tesktil markasıyla ticarete atılmıştır.

Başarılı yayıncı oyunculuk ve tiyatro üzerine de eğitimler almış. Hayvanlara ve sürüngenlere karşı ön yargıyı kırmak için Youtube'ye girmek isteyen Tuğkan "Karınca Çiftliğim" isimli Youtube kanalını açmıştır. Kanalın genel konsepti egzotik hayvanlarla ilgili videolar paylaşma üzerine. Daha sonrasında ise "Elraenn" isimli Twitch kanalını açan başarılı yayıncı sohbeti ve samimi tavrıyla has bir izleyici kitlesine ulaşmayı başarmıştır. JTG TV'nin Noobstar yarışmasından sonra ise Tuğkan, Twitch platformunun en popüler yayıncılarından biri haline geldi. Tuğkan daha sonra ise JTG'nin House of Gamers yarışmasına katılmış ve her iki yarışmadan da iyi bir kitle kazanmıştır.

ELRAENN TUĞKAN GÖNÜLTAŞ'IN KAÇ ABONESİ VAR?

Şubat 2021 itibariyle Tuğkan Gönültaş'ın Twitter hesabında 99binden fazla ve Instagram hesabında ise 950binden fazla takipçisi bulunuyor. İki tane YouTube kanalı bulunan Tuğkanın, Elraenn isimli kanalında 992 bin abonesi bulunuyor.Bir diğer kanalı olan "Karınca Çiftliğim"de ise 574 bin abonesi mevcut.

Yayın hayatını sürdüren başarılı isim Tuğkan Gönültaş'ın Twitch kanalında ise 2 Milyon takipçisi var.

ELRAENN TWITCH HESABI