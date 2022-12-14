The Witcher 3: Wild Hunt'ın yeni nesil güncellemesi yayınlandı

Mayıs 2015'te PC için piyasaya sürülen The Witcher 3: Wild Hunt'ın yeni nesil donanımlara ayak uyduracak güncellemesi 14 Aralık Çarşamba günü yayınlandı.

THE WITCHER 3 YENİ NESİL GÜNCELLEMESİ YAYINLANDI

Geliştirilmiş grafikler ve performans, Netflix dizisinden ilham alınan yeni ek içerik, fotoğraf modu ve daha fazlasıyla beraber The Witcher 3: Wild Hunt, yeni nesil güncellemesiyle beraber ısıtılıp tekrardan oyunculara sunuldu.

Yalnızca PC, Xbox Series X|S ve PlayStation 5 sahiplerine gelen The Witcher 3: Wild Hunt ücretsiz yeni nesil güncellemesi yayınlandı.

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Yeni nesil güncellemesi ile beraber Steam mağazasına birkaç adet yeni ekran görüntüleri yüklendi. Yüklenen ekran görüntüleri ile oyunun ışıklandırmasında, grafiklerinde ve daha fazla detaylandırma yapıldığı fark ediliyor.