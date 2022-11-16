TFT 12.22 yama notları açıklandı! TFT 12.22 yama notları neler?

Teamfight Tactics'in 12.22 yama notlarının açıklanmasının ardından TFT oyuncuları, yeni güncellemeyle beraber oyunda nelerin değiştiğini merak ediyor. Peki, TFT 12.22 yama notları neler? Teamfight Tactics 12.22 yama notları neler? İşte detaylar…

TFT 12.22 YAMA NOTLARI NELER?

Ejderhalar Diyarı'nın son yaması geldi çattı. 12.22'de çok eğleneceğiz! Bu çok özel yamanın her zamanki gibi iki değil, üç hafta etkin olacağını unutmayın! Ejderhalar Diyarı'ndaki yolculuğumuz sona ermeden önce tüm birimlerin yıldızı parlayabilsin diye bu yamada bir sürü güçlendirme getiriyoruz. Derecelideki tırmanışınızın son evresinde tüm strateji ustalarına bol şans!

CANAVAR İSTİLASI

İki Hazine Ejderi heyecan verici bir konsept olsa da kahramanların ünlendiği, canavarlarınsa katledildiği (veya görünüşe göre rehabilitasyona gönderilip örnek vatandaşlar gibi davranmayı öğrendikleri) Spatulakent'te heyecan daha da büyük. 7 Aralık'ta çıkacak setimizle ilgili yayınladığımız tüm içerikleri bu yama notlarında bir araya getirdik!

Canavar İstilası! Seti Oynanış Özeti: Yeni özellikler, birimler ve geri dönen yıldız muhafızları!

Yeni özellikler, birimler ve geri dönen yıldız muhafızları! Canavar İstilası! Set Mekanikleri Özeti: Yeni kahraman eklentileri, eşya örsleri ve şehrin korkulu rüyası tehditler!

Yeni kahraman eklentileri, eşya örsleri ve şehrin korkulu rüyası tehditler! /geliştir Teamfight Tactics: Ejderhalar Diyarı'ndan Öğrendiklerimiz: Oynanış Direktörü Riot Mort, Ejderhalar Diyarı'ndan öğrendiklerimizi paylaşarak onları bir sonraki set ve ötesine nasıl taşıyacağımızı açıklıyor!

SİSTEM DEĞİŞİKLİKLERİ

İKİ HAZİNE EJDERİ

Bu sefer ipin ucu kaçtı işte.

Kurtlarla savaşılan turda artık ikinci bir Hazine Ejderi çıkıyor!

Bu turda 3 Hazine Ejderi türünden herhangi biri çıkabiliyor ve oyun boyunca gördüğünüz iki Hazine Ejderi birbiriyle aynı veya birbirinden farklı olabiliyor.

Hazine Ejderlerinin kazandırdığı eşya sayısındaki artışı dengelemek için kürelerden çıkan eşya sayısını 2 azaltıyoruz.

BÜYÜK DEĞİŞİKLİKLER

Bu üç haftalık eğlenceli yamanın ardından saldıracak canavarlar kadar büyük!

ÖZELLİKLER

Değeri yeterince bilinmeyen ulaşılması zor özelliklerimizi güçlendiriyoruz! Evet, 8 birimlik Aşırı Elektriklenme ilavesi herkesi şok edecek.

Kavgacı Özelliğinin Kazandırdığı Can: 180/350/600/1000 ? 180/375/700/1500

Ruhani Özelliğinin Yetenek Kullanımı Başına Kazandırdığı Mana: 4/6/8 ? 5/8/10

Serap Özelliğinin Aşırı Elektriklenme İlavesinin Tetiklenme İhtimali: %20/25/33/50 ? %20/33/50/100

Şekil Değiştiricilerin Dönüşünce Kazandıkları İlave Azami Can: %50/125 ? %60/150

Fırtına Yıldırımının Gerçek Hasarının Yüzdelik Azami Can Oranı: %5/15/25/35 ? %10/20/30/45

1. AŞAMA BİRİMLER

Ejder hâkimlerinin hâkimi, gerçek taşıyıcı Sejuani yükselişe geçiyor. Sıkı tutunun.

Aa, selam Taliyah. Sen de mi bu setteydin? Sana sürekli eşyaları taşıtıyorlar ama hiçbir zaman oyunu taşıtmıyorlar...

Yenileme odaklı Wukong'u bir daha güçlendirdiğimizde doğrudan rakiplerin LP'sine hasar verecek.

Leona'nın Güneş Bariyeri Yeteneğinin Hasar Azaltması: 30/40/60 ? 35/45/70

Malphite'ın Saldırı Gücü: 70 ? 80

Malphite'ın Saldırı Hızı: 0,5 ? 0,6

Nasus'un Azami Manası: 60/120 ? 30/90

Sejuani'nin Azami Manası: 50/90 ? 25/75

Sejuani'nin Savaşçının Gazabı Yeteneğinin Azami Can Hasarı Oranı: %5 ? %6

Taliyah'nın Taş Yağmuru Hasarı: 145/215/325 ? 160/240/380

Wukong'un Saldırı Gücü: 55 ? 65

Wukong'un Zırhı ve Büyü Direnci: 40 ? 45

2. AŞAMA BİRİMLER

Taşıyıcı olma sırası bir türlü gelmeyen birimleri güçlendirme akımını sürdürüyoruz.

Braumseverler, Braum'a Runaan'ın Kasırgası ve iki adet Guinsoo'nun Hiddeti vermeyi unutmasın! Baştan söyleyelim, olası LP kayıplarını telafi etmiyoruz.

Lillia'yla ilgili geyik yapmak isterdik ama şimdilik bu güçlendirmelerle idare edin.

Braum'un Saldırı Gücü: 70 ? 85

Jax'in Karşı Saldırı Hasarı: 200/300/550 ? 225/350/750

Lillia'nın Saldırı Gücü: 40 ? 50

Lillia'nın Zırhı ve Büyü Direnci: 40 ? 50

Lillia'nın Saldırı Hızı: 0,7 ? 0,75

Qiyana'nın Saldırı Gücü: 50 ? 55

Qiyana'nın Azami Manası: 40/100 ? 30/90

Rell'in Demir Bağ Hasarı: 150/225/400 ? 160/240/440

Twitch'in Patlayıcı İksir Yeteneğinin Saldırı Gücü Oranı: %120 ? %160

3. AŞAMA BİRİMLER

Bir dakikanızı alıp bu yamanın Nomsy'yle geçirdiğimiz son yama olduğunu hatırlatmak istiyoruz. Nomsy'yi neredeyse bir settir tanıyoruz. Birlikte geçirdiğimiz yaklaşık altı ay boyunca onun terbiye edilebilir ufak bir ejderden kurabiyeleri mideye indirme, alev geğirme, mana yenileme ve art arda iki adet büyülü alev topu gönderme konularında ustalaşan yusyuvarlak bir ejdere dönüştüğüne tanık olduk. Herkes adına ona şunu söylemek istiyoruz: Resmen kalbimizi fethettin Nomsy. Terbiye edildiğin tüm alanlarda üstün başarı sergiledin. Gerçek bir dehasın! Canavar İstilası! seti gelince muhtemelen çoğu oyuncu seni unutacak ancak biz seni asla unutmayacağız (çünkü imzalı fotoğrafını çerçeveletip duvara astık).

Diana'nın Saldırı Gücü: 50 ? 55

Diana'nın Manası: 50/100 ? 30/90

Nomsy'nin Saldırı Menzili: 3 ? 4

Nomsy Topçu Özelliğine Sahipken Tristana'nın Saldırı Gücü İlavesi: 35/50/80 ? 50/75/120

Seraphine'in Denizlerin Serenadı Yeteneğinin İsabet Halinde Verdiği Hasar: 20/35/65 ? 15/25/45

Seraphine'in Denizlerin Serenadı Yeteneğinin Sağladığı Kalkan Miktarı: 160/220/300 ? 120/160/240

Rakan'ın Saldırı Gücü: 45 ? 55

Sylas'ın Manası: 70/140 ? 60/120

Sylas'ın Petrisit Patlaması Hasarı: 110/170/240 ? 140/200/320

Zeri'nin Hidroşok Lazeri Hasarı: 225/325/475 ? 275/375/525

4. AŞAMA BİRİMLER

Jayce, Arcane'de başrolde olmayabilir. Ancak 12.22 Yaması'nın başrolü olduğu kesin.

Hecarim'in Canı: 900 ? 1000

Hecarim'in Gölgelerin Hücumu Hasarı: 150/250/1200 ? 200/300/1500

Jayce'in Merkür Adaleti Yeteneğinin Dönüşüm Hasarı: 275/350/900 ? 300/400/1500

Jayce'in Merkür Adaleti Dönüşümünün Kazandırdığı İlave Zırh ve Büyü Direnci: 45 ? 40

Jayce'in Merkür Yargısı Yeteneğinin İkinci Kullanımının Merkez Hasarı: 375/500/1500 ? 400/550/2000

Jayce'in Merkür Yargısı Yeteneğinin İkinci Kullanımının Alan Etkili Hasarı: 125/175/650 ? 225/275/1200

Jayce'in Merkür Yargısı İyileştirmesi: 150/210/550 ? 100/150/500

Nilah'nın Manası: 0/60 ? 0/50

KÜÇÜK DEĞİŞİKLİKLER

Zippy'nin zekâsına laf ettiğimizde bize kızdığınız zamanki dargınlığımız kadar küçük.

ÖZELLİKLER

Deniztaşı'nın içinde ne var?

Lagün: 1000 Deniztaşı yüküne ulaşınca elde edilen gizli ödüller artık 700 yükte ortaya çıkıyor.

Büyücülerin Yetenek Gücü Çarpanı: %80/105/135/170 ? %80/105/135/195

Hiddetkanatların Hiddetliyken Kazandığı Saldırı Hızı: %50/100/150/275 ? %50/100/150/325

Fısıltıların Biriken Saldırı Gücü ve Yetenek Gücü: 1/3/6 ? 1/3/7

EKLENTİLER

Sizi çatışmalara hedef kuklaları değil, terbiyeciler hazırlar. Heykeller zaten her daim hazır.