Steam zam gelen oyunlar! Steam zamlanan oyunlar

Popüler dijital video oyun dağıtımcısı Steam'de yeni yıl ile birçok AAA kalitede ve bağımsız yapımcı oyunlarına zam geldi. Steam'deki oyunlara zam gelmesinin ardından kullanıcılar Steam'de hangi oyunlara zam geldiğini merak ediyor. Peki, Steam zam gelen oyunlar neler? Steam zamlanan oyunlar! Detayları haberimizde…

Sevilen dijital video oyun dağıtımcısı Steam'in yer aldığı ülkeler arasında oyunların normal çıkış fiyatının altında bir satış fiyatı belirleyen Steam, Türkiye ve Arjantin mağazalarında birçok oyuna fahiş zam uyguladı. Peki, Steam'de zam gelen oyunlar neler? Steam zamlanan oyunlar! İşte detaylar…

STEAM ZAM GELEN OYUNLAR

Steam'de Ubisoft oyunları dahil olmak üzere birçok oyuna yüzde 4900'a varan zamlar geldi. İşte Steam zam gelen oyunlar: