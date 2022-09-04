Söylenti: Silent Hill 2 Remake'den Ekran Görüntüleri ve Detaylar Sızdı

Uzun zamandır çeşitli iddialarla gündeme gelen Silent Hill serisi için yeni bir sızıntı yaşanmış olabilir. İddiaya göre Bloober'ın geliştirdiği Silent Hill 2 Remake'den ekran görüntüleri ve bazı detaylar sızdı.

Konami'nin Silent Hill serisini yeniden canlandırmak üzere birden fazla oyun projesi için hazırlık yaptığı yönündeki iddialar ve sızıntılar devam ediyor. Bir süre önce Layers of Fear ve The Medium gibi oyunların arkasındaki stüdyo Bloober Team'in Konami işbirliği ile Silent Hill 2'nin remake (yeniden yapım) projesi üzerinde çalıştığı öne sürülmüştü. Şimdi ise yeni bir iddiaya göre Bloober'ın geliştirdiği Silent Hill 2 Remake'den ekran görüntüleri ve bazı detaylar sızdı.

Düşük çözünürlükteki ekran görüntüleri önce sosyal medyada ve daha sonra ResetEra'da paylaşılarak tartışma konusu oldu. Bunu takiben, daha önceden başarılı sızıntılara imza atmış olan ve geçmişte üç adet Silent Hill oyununun geliştirdiği iddiasını ortaya atan Dusk Golem adlı kullanıcı, ResetEra'da ekran görüntüleriyle ilgili olarak şunları yazdı:

"Bunlar gerçek ancak final ürünle alakaları yok. [Bu ekran görüntüleri] Bloober [Konami'den] yeşil ışık almadan önce içeride hazırlanmış demoya ait."

Daha sonra Video Games Chronicle da kendi kaynakları aracılığıyla söz konusu ekran görüntülerinin gerçek olduğunu doğruladığını belirtti. Aynı kaynakların, Bloober'ın geliştirdiği Silent Hill 2 Remake'in PlayStation platformuna zaman sınırlı özel olacağını ve ayrıca PC için de çıkacağını belirttiğini yazdı. VGC daha önceden de Konami'nin Silent Hill serisini yeniden canlandırmak istediğini ve bunlardan birinin remake bir oyun projesi, diğerinin ise Japonya'da yer alan tanınmış bir stüdyo tarafından geliştirilen büyük bütçeli yeni bir Silent Hill oyunu olduğunu öne sürmüştü.

Sızan ekran görüntülerinin ardından yine aynı ResetEra konusunda, bu ekran görüntülerinin yer aldığı bir sunum sayfası da sızdırıldığı iddia edildi. Sony'e ait olduğu gözüken bu sunum sayfasında, ekran görüntülerinin yüksek çözünürlüklü halleri ile birlikte Bloober'ın geliştirdiği Silent Hill 2 Remake dışında seriye ait planlamış diğer oyun projelerine dair birçok detay bulunduğu dikkat çekiyor.

Slayt sayfasıdaki bilgilere göre, Silent Hill 2 Remake PlayStation 4, PlayStation 5 ve PC için geliştiriliyor. Oyun PlayStation platformu için 1 yıl boyunca özel kalacak. Yenilenen yapay zeka ve animasyonlar ile "bugüne kadarki en sürükleyici Silent Hill oyunu" yapılması planlanıyor. Oyunun ana hikaye yapısıyla bağlantısını güçlendirecek şekilde bulmacaların da yeniden tasarlandığı ve mevcut sonların dışında oyuna iki yeni son eklendiği de yazıyor.

Aynı sayfada diğer Silent Hill projelerine ait detaylar da bulunuyor. Buna göre, Silent Hill 5 geliştiriliyor ve ilk hedef bu oyunun "P.T. tarzı demo" ile 2021'in yaz döneminde duyurulmasıydı ancak görünen o ki bu plan ertelendi. 2024'e çıkması hedeflenen Silent Hill 5 dışında Annapurna tarafından geliştirilen üçüncü projenin ise Silent Hill Short Stories adını taşıdığı ve 2023'te çıkması beklendiği yazıyor.