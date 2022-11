Sony, PlayStation VR2'ye çıkacak 11 adet yeni oyun duyurdu

PlayStation'ın YouTube hesabında yayınlanan PS VR2 oyunları arasında Cities Syklines, Witchback, Hello Neighbor gibi oyunlar yer aldı. İşte PlayStation VR2 ile beraber çıkacak oyunlar

PLAYSTATION VR2 OYUNLARI

The Dark Pictures: Switchback VR

Göz kırpmayın - Yaptığınız her hareketin ve gördüğünüz her şeyin yaşam ve ölüm arasındaki fark anlamına gelebileceği bu hızlı tempolu roller coaster aksiyon-korku nişancı oyununa kendinizi kaptırın. PlayStation VR2'nin yenilikçi özellikleriyle geliştirilen ve The Dark Pictures Anthology'nin uğursuz dünyasında geçen en kabus gibi VR roller coaster aksiyon nişancı oyununun heyecanını yaşayın.

Crossfire: Sierra Squad

Yakında tam VR ile Crossfire dünyasına düşebilecek ve henüz görülmemiş boyutlara kadar savaşabileceksiniz! Savaş odaklı bir nişancı oyunu olan Crossfire: Sierra Squad, yüksek AI zekasına sahip görünüşte sonsuz bir düşman gücüyle savaşmanızı sağlayacak. Hızlı tempolu, öğrenmesi kolay bir FPS'dir. Size ne üzerinde çalıştığımızı göstermek için sabırsızlanıyoruz.

The Light Brigade

Funktronic Labs'ın zihinlerinden, sürükleyici silah oyunu ve karamsar gizemle dolu yeni bir tek oyunculu roguelike deneyimi geliyor.



Cities VR – Enhanced Edition

Sonunda size Playstation VR2 için Cities: VR – Enhanced Edition'ı göstermekten heyecan duyuyoruz. Şehirler: VR, hayallerinizdeki şehri inşa edip yönetebileceğiniz önde gelen şehir kurucusu Cities: Skylines'ın VR uyarlamasıdır. Küçük mezralardan büyük metropollere kadar, yol ağları tasarlayın, şehrinizin finansmanını yönetin ve arazi satın alırken ve şehrinizi genişletirken vatandaşlarınıza ihtiyaç duydukları hizmetleri sağlayın. Endişelenmeyin, yol boyunca size yardımcı olacağımızdan emin olacağız.

Cosmonious High

Bu tek oyunculu uzaylı macerasında oyuncular, her duruma uyum sağlayabilen nadir bir yabancı tür olan Prismi rolünü üstlenirler. Okula çarparak iniş yapan oyuncular, keyifli karakterlerle hayatta olduğunu, ancak gizemli arızalarla boğuştuğunu görürler. Oyuncular, Cosmonious High'ı eski ihtişamına geri döndürmeye yardımcı olacak güçlerin kilidini açacaklar.

Hello Neighbor: Search and Rescue

Onu sana vermeliyiz, komşuyu zekice alt etmek ve pençelerinden kaçmak söz konusu olduğunda oldukça yeteneklisin, sana vermeliyiz. Ama ne kadar iyisin daha fazlasında... diyelim ki... gerçekçi ortam? Eh, öğrenmenin zamanı geldi! Steel Wool Studios ile birlikte PlayStation VR2 ve VR'a gelecek yepyeni Hello Neighbor: Search and Rescue'da sanal gerçekliği kullanarak şimdiye kadarki en sürükleyici Hello Neighbor deneyimini sunuyoruz!

Jurassic World Aftermath Collection

Popüler hayatta kalma macera oyununun bu elden geçirilmiş versiyonu, hem Bölüm 1 hem de Bölüm 2'yi eksiksiz bir koleksiyonda birleştiriyor. Jurassic World ve Jurassic World: Fallen Kingdom arasında geçen oyunda oyuncular tanıdık Isla Nublar'a iniş yapıyor ve kendilerini terk edilmiş bir araştırma tesisinde mahsur kalmış buluyor.

Pistol Whip VR

Pistol Whip, heyecan verici silah oyununun ve dinamik izlerin çarpıştığı, oyuncuların patlamaları, eğilmeleri ve nihai aksiyon kahramanı olmak için yollarını atlatmaları için bir rüya manzarası dünyası yaratan ödüllü bir fiziksel aksiyon-ritim oyunudur.

Zenith: The Last City

Merhaba, Ramen VR'den Kristani. Zenith: The Last City'nin PlayStation VR2'ye ilk gün lansman oyunu olarak geleceğini paylaşmaktan heyecan duyuyorum! Ekip sürekli olarak mümkün olanın sınırlarını zorluyor, bu yüzden size söz veriyorum, bu Zenith'in lansmanından bu yana aynı Zenith değil. Yüzlerce saatlik yeni içerik ekledik, devasa grafik güncellemeleri yaptık ve PS VR2 özelliklerinden yararlanarak size Zenith'in muhteşem açık dünyasının gerçekten bir üst düzey deneyimini sunduk.

After The Fall

Sonbahardan sonra, Los Angeles'ın kıyamet sonrası versiyonunda geçen yoğun bir kooperatif nişancı oyunu 2023'te PS VR2'ye geliyor!

Tentacular

Merhaba PlayStation hayranları! Dünyadaki yerini anlamaya çalışan devasa ama iyi kalpli dokunaçlı bir canavar hakkındaki büyüleyici VR oyunumuz Tentacular'ın PS VR2 için kalbinize gireceğini açıklamaktan heyecan duyuyorum!