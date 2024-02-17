2025'e kadar yüksek bütçeli PlayStation oyunu gelmeyecek

Sony Başkanı Hiroki Totoki'nin yaptığı son üç aylık mali raporu belgelerinde PlayStation 4 ve PlayStation 5 kullanıcılarının iki yıl boyunca yüksek bütçeli kaliteli bir oyunun piyasaya sürülmeyeceği anlaşıldı.

İKİ YIL BOYUNCA YÜKSEK BÜTÇELİ OYUN GELMEYECEK

Raporda yer alan bilgilerde Totoki, "Birinci taraf yazılımlarla ilgili olarak, yüksek kaliteli işler üretmeye ve canlı hizmet oyunları geliştirmeye odaklanmaya devam etmeyi hedefliyoruz, ancak büyük projeler şu anda geliştirilme aşamasındayken, önümüzdeki mali yılda mevcut herhangi bir yeni büyük seri oyununu piyasaya sürmeyi planlamıyoruz. Tıpkı God of War Ragnarök ve Marvel's Spider-Man gibi." sözlerine yer verdi.

Sony, Spider-Man 2 lansmanı sonrası PlayStation 5'in takviminde özel oyunların lansmanlarına uzun bir süre ara verileceği biliniyordu, ancak tarih belli değildi. Marvel's Spider-Man'in geliştiricisi Insomniac'ın henüz geliştirme aşamasında olduğu Marvel's Wolverine oyunu da Nisan 2025 sonrası piyasaya sürülecek.