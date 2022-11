Sony, Call of Duty ve Battlefield ikilisinde tarafını seçti

Japonya merkezli teknoloji devi Sony, Microsoft'un Activision Blizzard'ı satın almasıyla mücadele ederken Call of Duty ve Battlefield ikilisinde tarafını belli etti. Battlefield'ın Call of Duty başarısına yetişmeye çalışıp bu duruma ayak uyduramadığını bildirdi.

Microsoft'un 68.7 milyar dolara Call of Duty'nin yayıncısını satın almak için uzun uğraşlar verdiği davada haksız rekabetin önüne geçebilmek için Sony'nin verdiği mücadele sırasında Battlefield çapraz ateşte kaldı.

SONY, CALL OF DUTY VE BATTLEFIELD ARASINDAKİ SEÇİMİNİ YAPTI

Video oyun sektöründe bir zamanların PES ve FIFA ikilisinde FIFA'nın aradan sıyrılıp fark atacak derecede öne geçtiği örneğin aynısı Call of Duty ve Battlefield arasında yaşandı. Sony, FPS nişancı oyunlarında kafa kafaya kıyasıya mücadele eden Call of Duty'nin Battlefield'ı geride bıraktığını dile getirdi.

İngiltere'nin rekabet düzenleyicisi olan Rekabet ve Piyasalar Kurumu (CMA) ile yapılan bir dosyalamada Sony, Call of Duty'nin PlayStation'da olması gereken benzersiz derecede önemli bir seri olduğunu ve Battlefield'ın beğenileriyle değiştirilemeyeceğini savunuyor.

"CALL OF DUTY EN ÇOK SATAN OYUN OLMUŞTUR"

Sony'nin CMA ile paylaştığı dosyalarda aşağıdaki ifadelere yer verildi:

"Call of Duty tekrarlanabilir değil. Call of Duty, ne kadar iyi donanımlı olursa olsun, herhangi bir rakibin yetişemeyeceği kadar sağlamdır. Son 10 yılda neredeyse her yıl en çok satan oyun olmuştur ve FPS türünde, ezici bir çoğunlukla en çok satan oyun olmuştur."

"BATTLEFIELD BUNA AYAK UYDURAMIYOR"

Açıklamasına örnek ile devam eden Sony, "Activision'dan sonra en büyük üçüncü taraf geliştiricilerden biri olan Electronic Arts, uzun yıllardır Battlefield serisiyle Call of Duty'ye rakip olmaya çalışıyor. Call of Duty ve Battlefield arasındaki benzerliklere ve EA'nın diğer başarılı AAA serilerini geliştirmedeki geçmişine rağmen, Battlefield serisi buna ayak uyduramıyor. Ağustos 2021 itibariyle, 400 milyondan fazla Call of Duty oyunu satılırken, Battlefield sadece 88,7 milyon adet sattı."