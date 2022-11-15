Rockstar Games, Eminem'in başrolde olduğu GTA filmini iptal etmiş

BBC'nin haberine göre bir podcast yayında konuşan oyun endüstrisinin emektarı ve GTA'nın yaratıcıları Sam ve Dan Houser'ın arkadaşı olan Kirk Ewing, rap camiasının önemli isimlerinden Eminem'in başrolünde olacağı bir GTA film projesini yıllar önce iptal edildiğini açıkladı.

Bugzy Malone'un Grandest Game isimli podcast yayınına konuk olan Kirk Ewing, State of Emergency adlı oyununun Rockstar tarafından piyasaya sürülmesi ve GTA 3'ün lansmanı sırasında bir GTA film projesi hakkında konuştuklarını söyledi.

BAŞROL TEKLİFİ EMİNEM'E YAPILDI

Katıldığı podcast programında yıllar sonra GTA film projesinden bahseden Ewing, kendisine Los Angeles'taki yapımcılardan film teklifi geldiğini açıkladı. Filmin başrolünde Amerikalı rapçi Eminem, yönetmen koltuğunda ise Top Gun'ın İngiliz yönetmeni Tony Scott yer alacak ve GTA'nın telif hakları için 5 milyon dolar ödeme yapılacaktı.

GTA FİLM PROJESİ İPTAL EDİLMİŞ

Sam Houser ile geç saatlere kadar GTA filmi yapma olasılığını tartışan Kirk Ewing, sabaha karşı 04.00'te Los Angeleslı bir yapımcı tarafından telefonla arandığını söyledi. Sam Houser, başrolünde Eminem'in olduğu ve Tony Scott'ın yöneteceği bir GTA filmi için ilgilenmediğini söyleyerek 5 milyon dolarlık teklifi reddetti.