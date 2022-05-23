2022 Roblox şarkı kodları! Roblox şarkı ID! Popüler Türkçe ve Yabancı Roblox müzik kodları - Haberler

Roblox şarkı ID! Roblox Corporation tarafından geliştirilen bir çevrimiçi oyun platformu ve oyun yaratma sistemi Roblox, bugün dünya çağında oldukça popüler bir oyun ve büyük bir oyuncu kitlesine sahip. Roblox oynarken, müzik ve şarkı kodlarını kullanarak sevdiğiniz parçaları dinleme fırsatından hala yararlanmadıysanız çok şey kaybettiniz diyebiliriz.

Roblox müzik kodları sayesinde oyunda çeşitli kodları girerek istediğiniz şarkıları oyun oynarken dinleyebilirsiniz. İşte, Roblox Türkçe ve yabancı şarkı kodları...

ROBLOX MÜZİK KODLARI NEREYE YAZILIR?

Oyunda Radyo kısmına geldiğimizde "è" tuşuna bastığımızda açılacak olan kutuya çalmak istediğiniz Roblox şarkı kodunu yapıştırdığınızda seçmiş olduğunuz şarkıyı dinleyebileceksiniz.

ROBLOX TÜRKÇE MÜZİK VE ŞARKI KODLARI

Tarkan – Öp: 168573650

Ankara'nın Bağları: 874899465

Vay Delikanlı Gönlüm Vay: 1219364570

15 Kişiye Saldırdım: 1303210438

Hayki – B1R: 1240945301

Reynmen – Leila: 4679972805

Reynmen – Radyoda Neşet: 4740514382

Ezhel – Felaket: 2629288137

Ben Fero – Son Hal: 4405639368

Elanur – Bela: 4093319960

Reynmen – Ela: 3849030854

Enes Batur –Son Diss: 1080860874

Enes Batur ft. Kaya Giray –Gel Hadi Gel: 2027652550

Reynmen –Hevesim Yok: 4779404065

Enes Batur Dolunay: 4640166506

Aleyna Tilki – Yalnız Çiçek: 2485463699

Aleyna Tilki – Cevapsız Çınlama: 631430785

Tarkan – Yolla: 1007285969

İrem Derici – Dantel: 427068781

Aleyna Tilki – O Sen Olsan Bari: 957448124

Hadise – Mesajımı Almıştı O: 3040687531

Ersay Üner – İki Aşık: 1246461918

Bahar Candan – Dondurma Gibisin: 650071761

Didomido feat EGLO G – Nimet:5584119391

Canbay Wolker – Fersah Fersah: 3459038375

Burak King – Yanıyoruz: 1367454528

Ben Fero – Baba Fingo: 3826787754

Adana Merkez: 313730003

Ben Fero – Demet Akalın: 3420122790

Ceza – Suspus: 2000042135

Ezhel & Murda – AYA: 5658974717

Killa Hakan & Ceza & Ezhel & Ben Fero – Fight Kulüp: 39680833118

Norm Ender – Mekanın Sahibi: 3508924579

Gazapizm – Heyecanı Yok: 1528555366

Reynmen – Derdim Olsun: 2811762247

Mero – Olabilir: 3486534969

ROBLOX YABANCI MÜZİK VE ŞARKI KODLARI

DJ Snake – Let Me Love You Ft. Justin Bieber: 525024125

Clean Bandit – Rockabye: 1141928708

J. Balvin Willy William – Mi Gente: 989214114

Ed Sheeran – Shape of You: 1349232024

Ed Sheeran – Bad Habits: 7202579511

Tones and I – Bad Child: 5315279926

Coffin Dance – Astronomia: 5180097131

Dance Monkey: 4517047588

BTS – Dynamite: 5597073660

Eminem – I'm Not Afraid: 131149175

Teriyaki Boyz – Tokyo Drift: 750353370

Billie Eilish – Bad Guy: 5370945078

Lil Nas X – Old Town Road: 2862170886

Epic Sax Guy: 130775431

PSY – Gangnam Style: 130844430

Darude – Sandstorm: 166562385

Skillet – Monster: 131395300

2Pac – Changes: 3486534969

Eminem – I'm Not Afraid: 131149175

Tokyo Drift: 750353370

Skyrim - The Song of the Dragonborn: 138297303

Queen - Bohemian Rhapsody: 142058994

Eminem - Venom: 2493802314

50 Cent - Candy Shop: 135212455

Everybody Loves An Outlaw – I See Red: 5808184278

Frank Ocean – Chanel: 1725273277

Kelis – Milkshake: 321199908

Kali Uchis – Telepatia: 6403599974

Nya! Arigato: 6441347468

Maroon 5 – Payphone: 131396974

Lil Nas X – Industry Baby: 7081437616

Frozen – Let It Go: 189105508

BTS – Butter: 6844912719

BTS – Fake Love: 1894066752

Dua Lipa – Levitating: 6606223785

Illijah – On My Way: 249672730

Chikatto Chika Chika: 5937000690

Lady Gaga – Applause: 130964099

Casi – No Limit: 748726200

Maroon 5 – Girls Like You ft. Cardi B: 2211976041

Kim Dracula (Lady Gaga) – Paparazzi: 6177409271

Doja Cat – Say So: 521116871

Tesher – Jalebi Baby: 6463211475

Marshmello – Alone: 413514503

Olivia Rodrigo – Brutal: 6937354391

Capone – Oh No: 5253604010

Clairo – Sofia: 5760198930

Natural – Imagine Dragons: 2173344520

2Pac – Life Goes On: 186317099

Boney M – Rasputin: 5512350519

Royal & the Serpent – Overwhelmed: 5595658625

Tina Turner – What's Love Got to Do with It: 5145539495

Baby Bash ft. Frankie J – Suga Suga: 225150067

Taylor Swift – You Belong With Me: 6159978466

Studio Killers – Jenny: 63735955004

Laffy Taffy: 5478866871

Billie Eilish – Ocean Eyes: 1321038120

Billie Eilish – My Future: 5622020090

Pokemon Sword and Shield Gym Theme: 3400778682

Justin Bieber – Yummy: 4591688095

Baby Shark: 614018503

ROBLOX KARIŞIK ŞARKI KODLARI