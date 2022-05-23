2022 Roblox şarkı kodları! Roblox şarkı ID! Popüler Türkçe ve Yabancı Roblox müzik kodları
Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
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2006 yılında piyasaya sürülmesinin ardından oyun sektörüne damga vuran Roblox, oyunculara oyun oynarken sevdiği müzikleri dinleme fırsatı sunuyor. Sizler için, Roblox Türkçe ve Yabancı müzik kodlarını listeledik. Roblox müzik kodları nereye yazılır? Roblox Türkçe müzik ve şarkı kodları! Roblox şarkı ID! 2022 Roblox şarkı kodları!
Roblox şarkı ID! Roblox Corporation tarafından geliştirilen bir çevrimiçi oyun platformu ve oyun yaratma sistemi Roblox, bugün dünya çağında oldukça popüler bir oyun ve büyük bir oyuncu kitlesine sahip. Roblox oynarken, müzik ve şarkı kodlarını kullanarak sevdiğiniz parçaları dinleme fırsatından hala yararlanmadıysanız çok şey kaybettiniz diyebiliriz.
Roblox müzik kodları sayesinde oyunda çeşitli kodları girerek istediğiniz şarkıları oyun oynarken dinleyebilirsiniz. İşte, Roblox Türkçe ve yabancı şarkı kodları...
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Oyunda Radyo kısmına geldiğimizde "è" tuşuna bastığımızda açılacak olan kutuya çalmak istediğiniz Roblox şarkı kodunu yapıştırdığınızda seçmiş olduğunuz şarkıyı dinleyebileceksiniz.
- Tarkan – Öp: 168573650
- Ankara'nın Bağları: 874899465
- Vay Delikanlı Gönlüm Vay: 1219364570
- 15 Kişiye Saldırdım: 1303210438
- Hayki – B1R: 1240945301
- Reynmen – Leila: 4679972805
- Reynmen – Radyoda Neşet: 4740514382
- Ezhel – Felaket: 2629288137
- Ben Fero – Son Hal: 4405639368
- Elanur – Bela: 4093319960
- Reynmen – Ela: 3849030854
- Enes Batur –Son Diss: 1080860874
- Enes Batur ft. Kaya Giray –Gel Hadi Gel: 2027652550
- Reynmen –Hevesim Yok: 4779404065
- Enes Batur Dolunay: 4640166506
- Aleyna Tilki – Yalnız Çiçek: 2485463699
- Aleyna Tilki – Cevapsız Çınlama: 631430785
- Tarkan – Yolla: 1007285969
- İrem Derici – Dantel: 427068781
- Aleyna Tilki – O Sen Olsan Bari: 957448124
- Hadise – Mesajımı Almıştı O: 3040687531
- Ersay Üner – İki Aşık: 1246461918
- Bahar Candan – Dondurma Gibisin: 650071761
- Didomido feat EGLO G – Nimet:5584119391
- Canbay Wolker – Fersah Fersah: 3459038375
- Burak King – Yanıyoruz: 1367454528
- Ben Fero – Baba Fingo: 3826787754
- Adana Merkez: 313730003
- Ben Fero – Demet Akalın: 3420122790
- Ceza – Suspus: 2000042135
- Ezhel & Murda – AYA: 5658974717
- Killa Hakan & Ceza & Ezhel & Ben Fero – Fight Kulüp: 39680833118
- Norm Ender – Mekanın Sahibi: 3508924579
- Gazapizm – Heyecanı Yok: 1528555366
- Reynmen – Derdim Olsun: 2811762247
- Mero – Olabilir: 3486534969
- DJ Snake – Let Me Love You Ft. Justin Bieber: 525024125
- Clean Bandit – Rockabye: 1141928708
- J. Balvin Willy William – Mi Gente: 989214114
- Ed Sheeran – Shape of You: 1349232024
- Ed Sheeran – Bad Habits: 7202579511
- Tones and I – Bad Child: 5315279926
- Coffin Dance – Astronomia: 5180097131
- Dance Monkey: 4517047588
- BTS – Dynamite: 5597073660
- Eminem – I'm Not Afraid: 131149175
- Teriyaki Boyz – Tokyo Drift: 750353370
- Billie Eilish – Bad Guy: 5370945078
- Lil Nas X – Old Town Road: 2862170886
- Epic Sax Guy: 130775431
- PSY – Gangnam Style: 130844430
- Darude – Sandstorm: 166562385
- Skillet – Monster: 131395300
- 2Pac – Changes: 3486534969
- Eminem – I'm Not Afraid: 131149175
- Tokyo Drift: 750353370
- Skyrim - The Song of the Dragonborn: 138297303
- Queen - Bohemian Rhapsody: 142058994
- Eminem - Venom: 2493802314
- 50 Cent - Candy Shop: 135212455
- Everybody Loves An Outlaw – I See Red: 5808184278
- Frank Ocean – Chanel: 1725273277
- Kelis – Milkshake: 321199908
- Kali Uchis – Telepatia: 6403599974
- Nya! Arigato: 6441347468
- Maroon 5 – Payphone: 131396974
- Lil Nas X – Industry Baby: 7081437616
- Frozen – Let It Go: 189105508
- BTS – Butter: 6844912719
- BTS – Fake Love: 1894066752
- Dua Lipa – Levitating: 6606223785
- Illijah – On My Way: 249672730
- Chikatto Chika Chika: 5937000690
- Lady Gaga – Applause: 130964099
- Casi – No Limit: 748726200
- Maroon 5 – Girls Like You ft. Cardi B: 2211976041
- Kim Dracula (Lady Gaga) – Paparazzi: 6177409271
- Doja Cat – Say So: 521116871
- Tesher – Jalebi Baby: 6463211475
- Marshmello – Alone: 413514503
- Olivia Rodrigo – Brutal: 6937354391
- Capone – Oh No: 5253604010
- Clairo – Sofia: 5760198930
- Natural – Imagine Dragons: 2173344520
- 2Pac – Life Goes On: 186317099
- Boney M – Rasputin: 5512350519
- Royal & the Serpent – Overwhelmed: 5595658625
- Tina Turner – What's Love Got to Do with It: 5145539495
- Baby Bash ft. Frankie J – Suga Suga: 225150067
- Taylor Swift – You Belong With Me: 6159978466
- Studio Killers – Jenny: 63735955004
- Laffy Taffy: 5478866871
- Billie Eilish – Ocean Eyes: 1321038120
- Billie Eilish – My Future: 5622020090
- Pokemon Sword and Shield Gym Theme: 3400778682
- Justin Bieber – Yummy: 4591688095
- Baby Shark: 614018503
ROBLOX KARIŞIK ŞARKI KODLARI
- İstiklal Marşı: 160683797
- Enes Batur – Dolunay: 4640166506
- Plevne Marşı: 21564676715
- Reynmen – Leila: 4679972805
- Enes Batur – Son Diss: 1080860874
- Ölürüm Türkiyem: 2444725570
- Reynmen – Radyoda Neşet: 4740514382
- Ben Fero – Son Hal: 4405639638
- Mozart – Türk Marşı: 343183788
- Elanur – Bela: 4093319960
- Hayki – B1R: 1240945301
- Vay Delikanlı Gönlüm Vay: 1219364570
- İzmir Marşı: 144229227
- Reynmen – Hevesim Yok: 4779404065
- Abdülhamid Marşı: 699001364
- 15 Kişiye Saldırdım: 1303210438
- Reynmen – Ela: 3849030854
- Diriliş Ertuğrul Remiz: 512819929
- Enes Batur ft. Kaya Giray – Gel Hadi Gel: 2027652550
- Ankara'nın Bağları: 874899465