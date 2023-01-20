Riot Games'te 46 çalışan işten çıkarıldı

Video oyun endüstrisinde devam eden dünya çapındaki işten çıkarma dalgasına Riot Games de ortak oldu. League of Legends ve VALORANT gibi popüler oyunların geliştiricisi Riot Games, 46 çalışanını işten çıkardı.

Dünyanın en popüler video oyunlarının arkasındaki şirket olan Riot Games, şirket içindeki değişen önceliklerin ortasında yürürlükte olan ilk halka açık indirimlerinden birinde 46 çalışanını işten çıkardı.

RIOT GAMES, 46 ÇALIŞANINI İŞTEN ÇIKARDI

İşten çıkarmalar, öncelikle yetenek kazanımı ve işe alım departmanlarının yanı sıra yayıncılık koluna da odaklanıyor, ancak aynı zamanda hem espor hem de destek birimlerinde birkaç pozisyon da çıkarılanlar arasında yer alıyor. Şirketin ilk indirimlerinden biri olsa da, dünya çapında 4.500'den fazla kişiyi istihdam etmektedir.

Bir Riot kurumsal ilişkiler yöneticisi, yabancı basına yaptığı açıklamada, "Riot Games, bir dizi alanda odağımızı keskinleştirmek için birkaç ekip içinde stratejik değişiklikler uyguladı" dedi. "Bu değişimlerle birlikte, toplam 46 Riotçuyu etkileyen belirli roller ortadan kaldırıldı. Bu, işimizin normal seyrinin bir parçasıdır: Oyuncular için en iyi içeriği ve deneyimleri sunmamıza izin vereceğine inandığımız şeylere dayanarak yapımızda ve ekiplerimizde periyodik olarak değişiklikler yaparız."

"Bu kararları asla hafife almayız ve her zaman Riotçuları elde tutmak ve en yüksek önceliklerimize odaklanmalarını istemek istediğimiz bir yerden başlayacağız. Bu her zaman mümkün olmasa da, öncelikli hedefimiz bu."

Riot Games, işe alım internet sitesinde yayınlanan 150'den fazla mevcut pozisyonla işe almaya devam ettiğini ve pozisyon elemelerinin iş gücünün büyüklüğünde kalıcı bir azalma yapmak olmadığını söyledi. League of Legends ve VALORANT'ın arkasındaki Kaliforniya merkezli geliştirici, bir oyun geliştirme devi olarak kalma gücünün bir kanıtı olan önemli pozisyon elemelerinden kaçındı.



Riot Games'in Los Angeles'taki kampüsü