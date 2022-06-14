Resident Evil Village'e yeni DLC geliyor! TPS ile hikaye genişlemesi gelecek

13 Haziran Pazartesi günü gerçekleşen Capcom Showcase 2022'de yapılan duyurular arasında Resident Evil'ın son oyunu Village'de yer aldı. Oyuncular tarafından ek bir DLC talepleri sonrası geliştirici ekip Capcom, geçen yılın Haziran ayında geleceğini duyurmuştu.

RESIDENT EVIL VILLAGE DLC'Sİ DUYURULDU

Resident Evil Village'in merakla beklenen DLC'si Winters' Expansion'ın 28 Ekim'de piyasaya sürüleceği açıklandı. Bugün, bu DLC'de yer alan üç içerik hakkında biraz bilgi vermek istiyorum diyen Capcom şirketinin yapımcısı Tsuyoshi Kanda, "Resident Evil Village'ı henüz deneyimlemediyseniz, temel oyunu ve Winter Expansion'ı içeren bir paket de sunuyoruz! Resident Evil Village Gold Edition da aynı tarihte satışa sunulacak." sözlerine yer verdi.

RESIDENT EVIL VILLAGE'E TPS ÖZELLİĞİ GELİYOR

Resident Evil Winters' Expansion ile oyuna eklenecek içeriklerden biri olan üçüncü şahıs modu (TPS) ile ana hikaye modunu bu şekilde oynamanızı ve ana karakterimiz Ethan'ı düşmanlarıyla yüzleşirken görmenizi sağlayacak.

Arcade benzeri aksiyon çekim deneyimi ile ek aşamalar ve tamamen hazırlanmış Chris Redfield, dev bir çekiç kullanan ve manyetik kuvvetleri kontrol etme yeteneğine sahip Karl Heisenberg ve 2 metre 70 santimden uzun olan Alcina Dimitrescu gibi yeni oynanabilir karakterlerle geri dönüyor.

SHADOWS OF ROSE

DLC içeriğine son olarak ise oyuncular Rose'u Resident Evil Village'in ana hikayesinde bir bebek olarak görürler. Bu DLC ile orijinal hikayede 16 yıl sonra hayatta kalma hikâyesini gösterecek.

Ayrıca Resident Evil Village için bonus içerik olan Resident Evil Re: Verse, 28 Ekim'de Winters'ın Genişlemesi ile aynı anda hizmete girecek. Umarız bu aksiyon dolu oyundan da keyif alırsınız.