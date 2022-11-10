PlayStation Plus Kasım 2022 ücretsiz oyunları açıklandı! Skyrim, Rainbow Six Siege ve daha fazlası

Sony Entertainment Interactive'in İçerik Edinme ve Operasyonlar Direktörü Adam Michel'in PlayStation sitesinde yayınladığı yeni gönderi ile PlayStation Plus Kasım ayının ücretsiz oyunları belli oldu. PlayStation Plus Ekstra ve Premium oyunları neler? PlayStation Plus Kasım ücretsiz oyunları neler? Detayları haberimizde…

PlayStation oyuncularını 15 Kasım'dan itibaren PlayStation Plus Ekstra ve Premium oyun kataloğunda karşılayacak PS4 ve PS5 oyunları açıklandı. Bu ay kullanıcılarına Skyrim, Rainbow Six Siege ve daha fazlasını verecek olan PlayStation Plus Kasım ücretsiz oyunları neler? İşte detaylar…

PLAYSTATION PLUS KASIM 2022 ÜCRETSİZ OYUNLARI NELER?

The Elder Scrolls V: Skyrim – Special Edition

Tom Clancy's Rainbow Six Siege

Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX

Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue

Kingdom Hearts III

Kingdom Hearts: Melody of Memory

Oddworld: Soulstorm – Enhanced Edition

Tom Clancy's The Division 2

Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint

Chorus

What Remains of Edith Finch

The Gardens Between

The Elder Scrolls V: Skyrim – Special Edition | PS4, PS5

Geniş bir açık dünyayı keşfedin, ittifaklar kurun ve dünyayı yok etmek için kurulmuş şiddetli bir düşmanı yenin. Special Edition, eleştirmenlerce beğenilen oyunu ve yeniden düzenlenmiş sanat ve efektler, hacimsel tanrı ışınları, dinamik alan derinliği, ekran alanı yansımaları ve daha fazlası gibi yepyeni özelliklere sahip eklentileri içerir.

Tom Clancy's Rainbow Six Siege | PS4, PS5

Bu yüksek hassasiyetli, taktiksel atıcı, dikkatli planlama takım çalışmasına ve ince ayarlı taktik oyuna öncelik verir. Patlayıcı 5v5 oynanışa, yüksek bahisli rekabete ve heyecan verici PVP takım savaşlarına dalın, birden fazla Operatör arasından seçim yapın ve birden fazla çok oyunculu haritada bir dizi senaryoyu ele alın.

Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX | PS4

Bu yeniden düzenlenmiş, dört oyun koleksiyonu, yolculuğunuza başlamak veya üçüncü şahıs macera serisinden en sevdiğiniz anları yeniden yaşamak için mükemmel bir yerdir.

Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue | PS4

Bu, üç farklı deneyim topluyor: yeniden düzenlenmiş Kingdom Hearts Dream Drop Distance HD, HD film Kingdom Hearts ? Back Cover ve Kingdom Hearts 0.2 Birth by Sleep – A Fragmentary Passage – Kingdom Hearts III'e bağlanan oynanabilir bir bölüm.

Kingdom Hearts III | PS4

Square Enix ve Disney'in aksiyon rol yapma serisinin son bölümüyle aksiyon dolu bir maceraya dalın. Sora, Donald ve Goofy, devasa zorlukların üstesinden gelmek ve dünyalarını tehdit eden karanlığa karşı sebat etmek için eski ve yeni ikonik Disney-Pixar karakterleriyle birleşiyor.

Kingdom Hearts: Melody of Memory | PS4

Bu aksiyon ritim oyununda Kingdom Hearts'ın müziğini daha önce hiç olmadığı gibi deneyimleyin! Kingdom Hearts serisinden 20'den fazla karakter ve 140'tan fazla parçayı bir araya getirerek, serinin ikonik müziklerine zaman içinde aşamalar boyunca savaşın. Ritim becerilerinizi çevrimiçi hale getirmek istiyorsanız çevrimiçi VS çok oyunculu mod da vardır.

Oddworld: Soulstorm – Enhanced Edition | PS4, PS5

Soulstorm, yoğun aksiyon-macera platform oyunu oynanışını, devrimin eşiğindeki bir toplumun çarpık bir hikayesiyle birleştiriyor; burada oyun içi seçimleriniz oyun içi seçimlerinizin sonucunu etkileyeceği bir yer. Enhanced Edition yeni oyun modu "Toby's Escape" içeriyor.

Tom Clancy's The Division 2 | PS4

Bu çevrimiçi, açık dünya, aksiyon nişancı RPG, ikonik ortamları ve derin, otantik dünya inşasını birleştirir. Harap olmuş bir Washington D.C.'de geçen oyunda oyuncular, şehri özgürleştirmeye çalışmalı ve onları kaynakların ve yerlerin kontrolünü ele geçirmek için savaşan düşman gruplarından korumak için içeride sıkışıp kalmış sivillerle yakın bir şekilde çalışmalıdır.

Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint | PS4

Auroa'ya özel bir görevle görevlendirilmiş, Hayalet olarak bilinen seçkin bir spec ops askeri ol. Eski silah arkadaşınız tarafından yönetilen haydut bir spec ops ekibi devraldı ve sizi avlıyor. Ekibinize ada manzarasında liderlik edin ve sivilleri fark edilmeden kurtarın. Tek başınıza oynayın veya 3 arkadaşınızla birlikte kooperatif PvE'de oynayın.

Chorus | PS4, PS5

Uzay savaşı nişancı oyununun bu evriminde, çift kahraman Nara ve onun duyarlı AI arkadaşı ve yıldız savaşçısı Forsaken olarak oynayın. Güçlü ve farklı silahlar ve savaş yükseltmeleri elde edin, devasa düşman ordularının üstesinden gelmek ve titanik zırhlıları devirmek için geminizin benzersiz sürüklenme mekaniğinde ve ölümcül yeteneklerinde ustalaşın.

What Remains of Edith Finch | PS4

Edith olarak, devasa Finch evinde dolaşın, aile tarihini keşfederken hikayeler arayın ve neden ailesinde hayatta kalan son kişi olduğunu anlamaya çalışın. Bulduğunuz her hikaye, uzak geçmişten günümüze kadar uzanan hikayelerle, ölüm gününde yeni bir aile üyesinin hayatını deneyimlemenizi sağlar.

The Gardens Between | PS4, PS5

Neden ve sonucun şekillendirilebilir olduğu gizemli bir alemde kaybolan iki arkadaş, zamanın her yöne aktığını fark eder. Bulmacaları çözmek ve her adanın zirvesine ulaşmak için zamanı manipüle edin. İkili, paketlerini açıp birlikte geçirdikleri önemli anları keşfederken, takımyıldızlarını aydınlatırken ve acı tatlı bir anlatının aydınlatıcı ipliklerini keşfederken takip edin.