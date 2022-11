PlayStation Plus Kasım 2022 ücretsiz oyunları açıklandı! Skyrim, Rainbow Six Siege ve daha fazlası

Sony Entertainment Interactive'in İçerik Edinme ve Operasyonlar Direktörü Adam Michel'in PlayStation sitesinde yayınladığı yeni gönderi ile PlayStation Plus Kasım ayının ücretsiz oyunları belli oldu. PlayStation Plus Ekstra ve Premium oyunları neler? PlayStation Plus Kasım ücretsiz oyunları neler? Detayları haberimizde…