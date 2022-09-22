Partnerlik Sistemine Seçilen Takımlar Belli Oldu

Riot Games, 2023 yılı için yepyeni bir sistem açıkladı, ve ekosisteme partner takımları dahil etti. Birçok uluslararası ekip arasından seçilen toplamda 30 takım (EMEA, Pasifik ve Amerika Kıtası'nın her birinden 10 takım), kendi bölgelerinin Uluslararası Lig'inde mücadele edecek, ve ligin kazananları, Masters turnuvasında oynamaya hak kazanacak. Ayrıca, sezonun başında Brezilya'da yapılacak, partnerlik sistemini kutlamak adına düzenlenen Kick-off Turnuvası'nın kazananı, Masters turnuvası için kendi bölgesine bir adet fazladan slot hakkı kazandıracak.

Neden partnerlik sistemi?

"VALORANT için uzun vadeli partnerlik programımızı, takımlar hem kendi içlerinde hem de VALORANT esporu adına büyüyebilsin diye tasarladık" - Whalen Rozelle, Riot Küresel Espor Operasyonları Lideri

Seçilen takımlar

EMEAPasifikAmerika Kıtası Fnatic (Birleşik Kırallık)Zeta Division (Japonya)Sentinels (Kuzey Amerika)Team Liquid (Hollanda)Detonation Gaming (Japonya)100 Thieves (Kuzey Amerika)Team Vitality (Fransa)Gen.G (Kore)Cloud9 (Kuzey Amerika)Karmine Corp (Fransa)T1 (Kore)NRG (Kuzey Amerika)Team Heratics (İspanya)DRX (Kore)Evil Geniuses (Kuzey Amerika)Giants (İspanya)Team Secret (Güneydoğu Asya - Filipinler)FURIA (Güney Amerika)Natus Vincere (Ukrayna)Paper Rex (Güneydoğu Asya - Singapur)LOUD (Güney Amerika)FUT Esports (Türkiye)Rex Regum Qeon (Güneydoğu Asya - Filipinler)MIBR (Güney Amerika)BBL Esports (Türkiye)Talon Esports (Güneydoğu Asya)KRÜ Esports (Güney Amerika)KOI (İspanya)Global Esports (Hindistan)Leviatán (Güney Amerika)

Neden bu takımlar seçildi?

Gösterilen yoğun ilgiden ve yapılan sayısız başvurudan dolayı onore olmuş hissediyoruz ve son derece zorlu bir eleme süreci geçirdik. Yazılı bir başvuru, derinlemesine görüşmeler ve finansal incelemelerden oluşan bu elemeler aylar sürdü. Nihayetinde yeni VCT partnerlerimizde üç kritere baktık:

Taraftarları her şeyin önüne koyan mantalitemizi paylaşan, kapsayıcı topluluğumuzun arkasında olan ve profesyonelleri kararlı bir şekilde destekleyen kulüpler

Ürettikleri ilgi çekici içerikler, markalarının gücü ve heyecan uyandıran kadroları ile taraftarlarıyla güçlü bir bağ kuran kulüpler

Uzun vadeli düşünen, sürdürülebilirliğe odaklanan kulüpler

Ayrıca geçmiş rekabete dayalı performansa saygı duyduğumuzu ancak bunun verdiğimiz kararlarda önemli bir yere sahip olmadığını belirtmekte de fayda var. Bunun yerine gelecekte VCT'yi çok daha çekici kılabilecek takımlara odaklandık.

Partnerlik Programı ile ilgili geri dönütler

VALORANT'ın geçtiğimiz iki yıl içerisinde hızla büyümesinin ardından birçok espor organizasyonu kendi VALORANT takımlarını kurarak ekosisteme dahil olmuş ve başarılara imza atmıştı. Ancak geçmişte oldukça büyük mücadele gösteren Optic Gaming, Acend, Guild Esports ve FPX gibi takımların partnerlik programına seçilmeyişi, fanlardan ve organizasyonların kendilerinden tepki gördü. Ancak Riot'un da belirttiği gibi, partner olacak takımların seçilmesinde rekabete dayalı performans önemli bir yere sahip değil.

Partnerlik alamayan takımlardan FPX, VALORANT takımı ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Bugün, Riot tarafından 2023 VCT için yapılan partnerlik programına seçilmediğimizin haberini sizlerle üzüntü içerisinde paylaşıyoruz. Bu demek oluyor ki seneye en üst seviye VALORANT Ligi'nde mücadele edemeyeceğiz.

2022 boyunca, birçok zorlayıcı koşuldan geçtik, ancak takımızdaki herkes birbirinin yanında turdu, inanılmaz bir sportmenlik gösterdi ve kendilerini her oyunda en iyi performansı göstermeye adadı. Bunlar, bütün olumsuzluklara karşı yine de inanılmaz bir yıl geçirmemize neden oldu. VCT Challengers turnuvasını kazandık. Masters 2. Aşama'da şampiyon olduk. Champions'ta ilk 4 takımın içine girdik ve en iyi EMEA takımı olduk, bunlarla gurur duyuyoruz.

EMEA bölgesine girdiğimizden beri, FPX olarak enerjik bir kültür oluşturmaya ve EMEA bölgesinde VALORANT esporu üzerine uzun vadeli yatırım yapmaya kendimizi adamıştık ancak bu haber ile birlikte yakın gelecekte oyuncularımıza ilgilenmeye odaklanacağız"

Ayrıca Alliance ve XSET gibi takımlar da partnerlik alamamalarının ardından açıklamalarda bulundu. Alliance, VALORANT'a yatırım yapmaya devam edeceklerini dile getirirken XSET, oyuncularının partner takımlarda oynamayı hak ettiklerini ve kendilerini bu yolda desteklediklerini dile getirirken 2023 sezonu için değerlendirmelerinin devam ettiğini belirtti.

Partner takımların açıklanmasının ardından bulunduğu organizasyon partnerlik alamamış olan birçok oyuncu, takım arayışında olduklarını paylaştı. Bu oyuncular arasında VCT 2022 Champions İstanbul'dan ikincilik ile ayrılan OpTic Gaming oyuncuları FNS, Victor ve Crashies, VCT 2021 Champions Berlin şampiyonu Acend'den cNed ve starxo gibi oyuncular da var.

2023 VCT planları içerisinde açıklanan kadro tamamlama süresinin 15 Kasım olarak belirlendiğini göz önünde bulunduracak olursak, önümüzdeki günlerde birçok transfer haberi alacağımızı düşünüyor, Türkiye'yi temsil edecek takımlarımız BBL Esports ve FUT Esports'a şimdiden başarılar diliyoruz!