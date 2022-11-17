NVIDIA RTX 4080 nihayet çıktı! İşte RTX 4080 fiyatı

NVIDIA'nın 4000 serisi ekran kartlarının en çok talep gören modeli NVIDIA RTX 4080 uzun bir bekleyişin ardından nihayet çıktı. NVIDIA RTX 4080 ekran kartı 16 GB modeli ile piyasaya sürüldü. NVIDIA'nın yeni nesil ekran kartı RTX 4080'in çıkış fiyatı ufak bir zamla geldi.

Geçtiğimiz aylarda duyurulan NVIDIA Rtx 4080'in 16 Kasım tarihinde piyasaya sürüleceği bildirilmişti. Türkiye için başlangıç fiyatı 26.200 TL olarak belirlenen NVIDIA Rtx 4080'in başlangıç fiyatı 27.425 TL'ye yükseldi.

NVIDIA RTX 4080 ÇIKTI

NVIDIA'nın iki yılda bir piyasaya sürdüğü yeni nesil ekran kartlarının sonuncusu olan RTX 4000 serisinin en çok beklenen modeli NVIDIA GeForce RTX 4080 uzun bir bekleyişin ardından çıkış yaptı.

NVIDIA RTX 4080 FİYATI

NVIDIA'nın internet sitesinde RTX 4080'in 27.425 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulduğu gözükse de henüz NVIDIA'nın internet sitesinden satın alım yapılmamaktadır.

NVIDIA RTX 4080 ÖZELLİKLERİ

NVIDIA CUDA Çekirdekleri: 9728

Artırılmış Saat Hızı (GHz): 2.51

Bellek Boyutu: 16 GB

Bellek Tipi: GDDR6X

Game Ready Sürücüleri

GeForce Game Ready Sürücüleri en sevdiğiniz oyunlarda en iyi deneyimi sunar. Geliştiriciler ile iş birliği içinde hassas bir şekilde ayarlanan bu sürücüler, maksimum performans ve güvenilirlik için binlerce donanım yapılandırmasında test edilmiştir

GeForce Experience

Videolar, ekran görüntüleri ve canlı yayınlar kaydedip bunları arkadaşlarınızla paylaşın. Sürücülerinizi güncel tutun ve oyun ayarlarınızı optimize edin. GeForce Experience tüm bunları yapmanıza olanak sağlar. GeForce ekran kartınız için mükemmel bir yol arkadaşı.

NVIDIA G-SYNC

Yüksek yenileme hızları, HDR ve daha fazlasıyla yırtılmasız, akıcı bir oyun deneyimi yaşayın. Bu, oyun tutkunları için en iyi oyun monitörü ve vazgeçilmez bir donanımdır.

NVIDIA Ansel

360 derece, HDR ve süper çözünürlüklü fotoğraflar çeken bu güçlü oyun içi fotoğraf modu ile ekran görüntülerinizi sanat eserlerine dönüştürün.

Sanal Gerçeklik

En yüksek performanslı grafikler, en akıcı ve etkileyici sanal gerçeklik deneyimlerini sunar.

Yeniden Boyutlandırılabilir BAR

Yeniden Boyutlandırılabilir BAR, CPU'nun tüm GPU kare arabelleğine tek seferde erişmesine olanak tanıyan, pek çok oyunda performansı artıran, gelişmiş bir PCI Express özelliğidir.

NVIDIA REFLEX NEDİR?

NVIDIA Reflex ve GeForce RTX 40 Serisi ekran kartları, en yüksek rekabet avantajı için en düşük gecikmeyi ve en iyi duyarlılığı sunar. Sistem gecikmesini optimize etmek ve ölçmek için tasarlanan Reflex, rekabetçi oyunlar için daha hızlı hedef belirleme, daha hızlı tepki süreleri ve en iyi nişan alma hassasiyetini sunar.