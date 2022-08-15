Visual Concepts'in geliştiriciliğini üstlenip 2K'in yayıncılığını yaptığı NBA 2K23'ün sistem gereksinimleri açıklandı. Basketbol hayranlarının merakla beklediği NBA 2K23'ün sistem gereksinimleri oyuncular tarafından "NBA 2K23 sistem gereksinimleri" şeklinde aratılmaya başlandı. Peki, NBA 2K23 sistem gereksinimleri neler? NBA 2K23 kaç GB? Daha fazlasını öğrenmek için okumaya devam edin.

Bu sene Devin Booker ve Micheal Jordan'ın kapağında yer aldığı ve WNBA'in de oyuna dahil olduğu Nba 2k23'ün sistem gereksinimleri merak ediliyor. Peki, NBA 2K23 sistem gereksinimleri neler? NBA 2K23 kaç GB? İşte detaylar…

NBA 2K23 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

NBA 2K23'ü düşük grafiklerde oynamak için Intel core i3-2100 veya AMD FX-4100 işlemci, 4 GB RAM ve NVIDIA GeForce GT 450 veya AMD Radeon HD 7770 ekran kartı gerektirmektedir.

Yüksek grafiklerde oynamak için ise Intel Core i5-4430 veya AMD FX-8370 işlemci, 8 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 770 veya AMD Radeon R9 270 ekran kartı gerekmektedir.

NBA 2K23 MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows 7

İşlemci: Intel Core i3-2100 @ 3.10 GHz veya AMD FX-4100 @ 3.60 GHz

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GT 450 veya ATI Radeon HD 7770

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 110 GB kullanılabilir alan

NBA 2K23 ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i5-4430 @ 3 GHz veya AMD FX-8370 @ 3.4 GHz

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 770 veya ATI Radeon R9 270

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 110 GB kullanılabilir alan

NBA 2K23 KAÇ GB?

NBA 2K23'ü oynayabilmek için en temel kurulum dahil bilgisayarınızda 110 GB boş depolama alanı gerekmektedir.