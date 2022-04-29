NBA 2K22 süresiz olarak ücretsiz oldu

NBA 2K22 yalnızca Xbox kullanıcıları için ücretsiz oldu. Ayrıca geçen sene olduğu gibi sadece Xbox One versiyonu değil, bu sefer Xbox Series X|S versiyonu da Xbox Game Pass Ultimate aboneleri için ücretsiz oldu.

NBA 2K22 XBOX KONSOLLARINDA ÜCRETSİZ OLDU

NBA 2K22 ile oyuncular, nihai NBA MyTeam modu ile kendi sezon sonrası heyecanını yaşayabilir, MyCareer ile kendi karakterini oluşturarak ister NBA parkelerinde ister parkta kendi efsanelerini yaşatabilirler.

Geçen sene NBA 2K21, 4 Mart 2021'de Game Pass'e eklendi ve daha sonra NBA 2K22'nin piyasaya sürülmesinden kısa bir süre önce 31 Ağustos'ta Xbox Game Pass'ten kaldırıldı. Bu da NBA 2K22'nin NBA 2K23 piyasaya sürülene kadar Game Pass'te kalabileceğini gösteriyor.

BASKETBOLLA DOLU BİR DÜNYA

NBA 2K22 tüm basketbol evrenini karşına getiriyor. Orijinal takımlar ve oyunculara karşı gerçek NBA ve WNBA ortamlarında HEMEN OYNA. MyTEAM'de günümüzün yıldızları ve geçmişin efsaneleriyle kendi rüya takımını kur. MyCAREER ile kendi profesyonel oyunculuk yolculuğuna çık ve NBA'e yükselme deneyimini yaşa. MyGM ve MyLEAGUE ile güçlü bir Yönetici olarak yönetim yeteneklerini sına. NBA 2K22 ile herkes her yerde basket oynayabilir.

OYUNUNU GELİŞTİR

Yeni taktiksel saldırı, elden geçirilmiş savunma ile birleşiyor ve çok daha rekabetçi ve sürükleyici bir NBA 2K22 deneyimi sunuyor. Beceriye dayalı top sürme, atış yapma, smaç basma ve alley-oop'lar ile hareketlerini geliştirirken sahanın diğer ucundaysa rakiplerine aman vermeyen yeni blok ve savunma hamleleriyle karşı koy.

YELKENLER FORA

PC için geliştirilen yepyeni 2K22 Neighborhood'da yolcu gemisiyle açık denizlere yelken aç. İdeal MyPLAYER'ını oluştur, seviye atlayarak ödüller kazan ve hem oyununla hem tarzınla kendini yansıt.

RÜYALARININ TAKIMI

NBA fantezi basketbol rekabetinin doruk noktası NBA 2K22 MyTEAM'de kartları topla, yeni kartlar yarat ve oyuna kendini kaptır. NBA yıldızlarıyla ve her dönemden efsanelerle hayallerindeki kadroyu oluştur, MyTEAM deneyimine her sezon eklenen özelliklerle oyunun kurallarını değiştiren evrimi yaşa.

YENİ SEZONLAR, YENİ KEŞİFLER

NBA, galaksideki en çok arzulanan ışıltılı parçayı arayan destansı süperstarlarla dolu. Jayson Tatum, Boston Celtics'i uzaya fırlatan büyüleyici haftalık oyunuyla, Playoff'larda hızla yükselen pek çok parlak yıldızdan sadece biri. Yıl boyunca NBA 2K22'de kendi yolunuzu yarattınız, şimdiyse MyCAREER, MyTEAM ve W Online ile tüm olasılıkların sınırlarını zorlama zamanı.