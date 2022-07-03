Lost Ark sistem gereksinimleri! Lost Ark kaç GB? - Haberler

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Lost Ark sistem gereksinimleri! Lost Ark kaç GB?

Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
Lost Ark sistem gereksinimleri! Lost Ark kaç GB?

Amazon Games'in piyasaya sürdüğü oynaması ücretsiz olan RPG oyun Lost Ark, oyuncuların son zamanda oynamayı tercih ettiği oyunlar listesinde ilk sıralarda yer alıyor. Peki Lost Ark minimum ve önerilen sistem gereksinimleri neler? Lost Ark kaç GB? Detaylar haberimizde…

Uçsuz bucaksız, canlı bir dünyada Lost Ark için bir maceraya atılın. Bu aksiyon dolu ücretsiz rol yapma oyununda yeni toprakları keşfedip, kayıp hazineleri arayın ve heyecan verici aksiyon savaşında kendinizi test edin.

Smilegate'in geliştiriciliğini yaptığı, Amazon Games'in yayıncılığını yaptığı oynaması ücretsiz RPG oyunu Lost Ark'ın sistem gereksinimleri neler? Lost Ark kaç GB? İşte detaylar.

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Lost Ark sistem gereksinimleri! Lost Ark kaç GB?

  • İşletim Sistemi: Windows 10
  • İşlemci: Intel i3 or AMD Ryzen 3
  • Bellek: 8 GB RAM
  • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 460 / AMD HD6850
  • DirectX: Sürüm 9.0c
  • Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
  • Depolama: 50 GB kullanılabilir alan

  • İşletim Sistemi: Windows 10
  • İşlemci: Intel i5 or AMD Ryzen 5
  • Bellek: 16 GB RAM
  • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1050
  • DirectX: Sürüm 11
  • Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
  • Depolama: 50 GB kullanılabilir alan

Lost Ark'ı oynayabilmeniz için minimum 50 GB boş depolama alanı gerekmektedir.

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Gamegar

Advanced Micro Devices Amazon Prime Lost Ark Lost Ark Amazon Amazon Gamegar Haberler

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