Lost Ark sistem gereksinimleri! Lost Ark kaç GB?

Uçsuz bucaksız, canlı bir dünyada Lost Ark için bir maceraya atılın. Bu aksiyon dolu ücretsiz rol yapma oyununda yeni toprakları keşfedip, kayıp hazineleri arayın ve heyecan verici aksiyon savaşında kendinizi test edin.

Smilegate'in geliştiriciliğini yaptığı, Amazon Games'in yayıncılığını yaptığı oynaması ücretsiz RPG oyunu Lost Ark'ın sistem gereksinimleri neler? Lost Ark kaç GB? İşte detaylar.

Lost Ark Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel i3 or AMD Ryzen 3

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 460 / AMD HD6850

DirectX: Sürüm 9.0c

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 50 GB kullanılabilir alan

Lost Ark Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel i5 or AMD Ryzen 5

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1050

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 50 GB kullanılabilir alan

Lost Ark Kaç GB?

Lost Ark'ı oynayabilmeniz için minimum 50 GB boş depolama alanı gerekmektedir.