Jahrein, takipçileri ile sahur yapan AK Partili İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak'ı hedef aldı! İkili sosyal medyada birbirine girdi - Haberler

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Jahrein, takipçileri ile sahur yapan AK Partili İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak'ı hedef aldı! İkili sosyal medyada birbirine girdi

Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
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Jahrein, takipçileri ile sahur yapan AK Partili İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak'ı hedef aldı! İkili sosyal medyada birbirine girdi

Jahrein kullanıcı adlı eski Twitch yayıncısı Ahmet Sonuç, AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak'ın takipçileri ile sahur yaptığı fotoğrafı eleştirdi. Jahrein, "Sosyal medyadan davet edilen rastgele 25 kişi olduğuna inananlar için elimde satılık bir köprü var" sözlerine yer vermesi üzerine ikili, Twitter'dan birbirine girdi.

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, Twitter'dan yaptığı paylaşımda sosyal medyadan davet ettiği 25 kişiyle Çengelköy'de sahur yaptığını açıkladı. Jahrein'in Tweeti eleştirel bir şekilde alıntılaması üzerine ikili arasında gerginlik yaşandı.

Jahrein, takipçileri ile sahur yapan AK Partili İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak'ı hedef aldı! İkili sosyal medyadan birbirine girdi

Rümeysa Kadak'ın takipçileriyle beraber yaptığı sahur paylaşımına "Bu arkadaşların sosyal medyadan davet edilen rastgele 25 kişi olduğuna inananlar için elimde satılık bir köprü var" diyen Jahrein, tartışmanın fitilini ateşledi.

Jahrein, takipçileri ile sahur yapan AK Partili İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak'ı hedef aldı! İkili sosyal medyadan birbirine girdi

Jahrein'in paylaşımına karşın ise Rümeyse Kadak, "Biraz daha zorlarsan dikkat çekmek için sürekli sayfa yenileyip cevap yazacak tweet aradığını düşüneceğiz" sözlerine yer verirken kapısının Jahrein'e her zaman açık olduğunu da not düştü.

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Jahrein, takipçileri ile sahur yapan AK Partili İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak'ı hedef aldı! İkili sosyal medyadan birbirine girdi

Jahrein ve Rümeysa Kadak arasındaki gerginliğin devam etmesi üzerine 20 kere Twitch yayınına çağırdığı halde kontağı Rümeysa'nın kestiğini belirten Jahrein, "Sahte samimiyet işini büyüklerinden iyi öğrenmişsin Rümeysa. Tebrik ederim" sözlerine yer verdi.

Jahrein, takipçileri ile sahur yapan AK Partili İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak'ı hedef aldı! İkili sosyal medyadan birbirine girdi

"Yayın daveti için yazdığını kabul edeceğini beklemiyordum. Söz verdiğim Twitch yayıncıları oldu ama sana olumlu dönüş yaptığımı hatırlamıyorum" diyen Rümeysa Kadak, 20 kez davet ettiği için Jahrein'e teşekkür etti ve ikili arasındaki gerginlik sona erdi.

Jahrein, takipçileri ile sahur yapan AK Partili İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak'ı hedef aldı! İkili sosyal medyadan birbirine girdi

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Gamegar

Adalet Ve Kalkınma Partisi, Rümeysa kadak, Milletvekili, Ahmet Sonuç, Jahrein, AKP, Gamegar,, Haberler

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