Gran Turismo 7'ye dört yeni araç eklendi

PlayStation 4 ve PlayStation 5 oyuncuları için piyasaya sürülen popüler yarış oyunu serisi Gran Turismo'nun son oyunu Gran Turismo 7'ye 19 Ekim'de gelen 1.25 güncellemesi ile dört yeni araç ekleneceği bildirildi.

GRAN TURISMO 7'YE DÖRT YENİ ARAÇ EKLENİYOR

Maserati Merak SS

Mazda Roadster NR-A

Nissan Skyline 2000GT-R

Nissan GT-R Nismo GT3

Maserati Merak SS '80

Maserati Merak, 1972'de tanıtılan ortadan motorlu bir spor otomobildi. Bir yıl önce piyasaya sürülen Bora'nın kardeş modeli olarak geliştirildi. Her ikisi de Giugiaro tarafından tasarlanan dış tasarım Bora'ya çok benziyordu. Bununla birlikte, Bora bir fastback iken, Merak, fastback tarzı bir sütuna sahip bir notchback idi. Bu, otomobili daha hafif hissettirirken ve motor soğutmasını iyileştirirken aynı silueti korumasına izin verdi. Benzer şekilde, Bora bir V8'i barındırırken, Merak, Citroen SM'den alınan 187 BHP 3L V6 ile donatıldı. Bu daha kompakt motorla, oturma düzeni, bir miktar bagaj alanına izin veren 2+2 düzenine değiştirildi. Yüksek performanslı bir model daha sonra 1975'te Merak SS olarak piyasaya sürüldü. Motoru 216 BHP'ye ayarlamak için sıkıştırma oranı artırıldı ve diğer ayarlamalar yapıldı.

Mazda Roadster NR-A (ND) '22

2015 yılında piyasaya sürülen 4. nesil 'ND' Roadster, Roadster'ın orijinal 'Jinba Ittai' konseptine ("at ve binici bir arada hareket ediyor") dönüşüyle ??dünya çapında övgü aldı. ND'nin özü, en saf haliyle, motor sporlarına yönelik bir temel model olan NR-A sınıfında ifade edildi. NR-A, seriye ilk olarak, herkesin devre yarışı keyfini yaşaması için kolay bir yol sağlama fikriyle tanıtıldığı 2. nesil 'NB' modelinde katıldı.

Nissan Skyline 2000GT-R (KPGC110) '73

'Hakosuka' (kutu silüeti anlamına gelir) lakaplı C10 Skyline, Eylül 1972'de bayrağı yeni bir modele devretti. Yeni model C110'a reklamlarından 'Kenmeri' takma adı verildi ve ilk çıkışından sonra patlama yaptı. Vücut, tüm gereksiz çizgileri atlayarak akıcı bir şekle sahipti. Ancak yine de Skyline'ın işaretlerini belirleyen yüzey çizgileri ve 4 yuvarlak far vardı.

Nissan GT-R NISMO GT3 '18

Nissan GT-R Nismo GT3, Nissan'ın R35 modeli GT-R'ye dayalı olarak Nismo tarafından geliştirilen bir FIA GT3 düzenlemesi üretim yarış arabasıdır. GT-R'nin bir GT3 versiyonu 2012'den beri müşterilere sunuluyordu, ancak 2015'ten itibaren temel model, geliştirilmiş gövde sertliğine sahip GT-R Nismo'ya dönüştü.