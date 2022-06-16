Euro Truck Simulator 2'ye iki yeni römork ekleniyor

Krone Paper Liner perde römorku ve Krone'nin güncellenmiş Profi Liner Yapı Malzemesi damla tarafı römorku, sürücülerin tohum torbaları, gübre, bitki substratı, dış mekan yer karoları, çatı kiremitleri ve tuğlalar gibi malları taşımasına olanak tanır. Ayrıca, Boxliner için, taşıma için iki istiflenmiş boxliner şasisinden oluşan yeni bir yük pazarı kargosu ekleniyor.

EURO TRUCK SIMILATOR 2'YE YENİ DORSE EKLENİYOR

"Her iki römork da orijinal Krone boya işleri, yan etekler, palet kutuları, lastik mağazaları ve tamponlar dahil olmak üzere isteğe bağlı aksesuarlarla birlikte gelir. Bu güncelleme ayrıca sevimli ayı ve kamyon oyuncakları da dahil olmak üzere kabininiz için beş yeni Krone aksesuarı içeriyor. ama hepsi bu kadar değil!

Ayrıca, Euro Truck Simulator 2'de sanal olarak Krone üretim tesisinin ayrıntılı bir temsilini sunmak için Krone'deki fantastik ekiple yakın bir şekilde çalıştık. Yılda yaklaşık 30.000 araç birimi üreten bu fabrika, bir faaliyet merkezidir ve sürekli lojistik ihtiyacı vardır. Krone Trailers Pack DLC'sine sahip olan sürücüler, fabrikaya ve fabrikadan parça teslim etme ve aynı zamanda hattan yuvarlandıkları üretim tesisindeki Krone Treyler Noktasından yepyeni römorklar teslim etme fırsatına sahip olacaklar!"