Elon Musk, Tesla'da Steam oyunlarının oynanabileceğini açıkladı

Tesla ve SpaceX şirketlerinin sahibi ve Forbes'a göre dünyanın en zengin ikinci iş insanı Elon Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile Tesla araçlarında Steam uygulamasını getirdiğini, Cyberpunk ve Elden Ring gibi 1000'den fazla oyunun oynanabileceğini açıkladı.

Tesla'nın Twitter hesabından yaptığı paylaşımda tatil güncellemesinin şimdi kullanıma sunulduğu bildirilirken yeni özellikleri tanıttı. Artık Tesla Model S ve X araçlarında binden binlerce Steam oyunu oynanabilecek.

TESLA ARAÇLARINA STEAM UYGULAMASI GELDİ

Tesla araçlarına gelen tatil güncellemesi arasında Model S ve X'e Steam uygulaması eklendiği bildirildi. Tesla sahipleri kablosuz kontrolcü desteği ile Cyberpunk, Elden Ring, GTA 5, Forza Horizon 5 gibi binlerce oyunu oynayabilecek.

Cyberpunk, Elden Ring ve diğer binlerce oyunu epik bir ses sitemiyle arabanızda oynayabilirsiniz şeklinde açıklamada bulunan Elon Musk, klavye ve Mouse desteğinin bulunduğunu da söyledi.

"TESLA'DA CYBERPUNK OYNADIM"

Bir kullanıcının Elon Musk'a yönelttiği "Dürüst olun, Tesla'nızda ne kadar Elden Ring oynadınız?" sorusuna Elon Musk'tan, "Henüz değil, ama biraz Cyberpunk oynadım ve harika çalışıyor. Steam profilinizle senkronize oluyor, böylece evde kaldığınız yerden devam edebilirsiniz" şeklinde cevap geldi.