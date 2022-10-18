Ekran kartım kaç GB? Ekran kartının kaç GB olduğu nasıl anlaşılır?

Bilgisayar donanım özellikleri hakkında araştırma yapan kullanıcıların en çok merak ettiği sorular arasında ekran kartlarının kaç GB olduğu yer alır. Ekran kartınızın kaç GB olduğunu sadece birkaç adımda öğrenebilirsiniz. Peki, Ekran kartım kaç GB? Ekran kartının kaç GB nasıl anlaşılır? Detayları haberimizde...

Yeni sistem toplayanlar veya sistemlerini uzun süre önce toplayıp ekran kartının kaç GB olduğunu öğrenmek isteyenlerin ve daha nicelerinin araştırdığı "ekran kartım kaç GB?" sorusuna sizler için birkaç adımda nasıl öğrenebileceğinizi anlattık. Peki, Ekran kartım kaç GB? Ekran kartının kaç GB nasıl anlaşılır? İşte detaylar...

EKRAN KARTIM KAÇ GB?

Ekran kartınızın kaç GB olduğunu öğrenmek için aşağıdaki adımları takip etmeniz yeterli olacaktır. Dilerseniz aşağıdaki görselli anlatımdan da ekran kartınızın kaç GB olduğu nasıl anlaşılır sorusuna yanıt bulursunuz. İşte ekran kartı GB öğrenme:

Windows + R tuşlarına basarak 'Çalıştır' komut sayfasını açınız. Ekranın sol alt bölgesinde açılan yere "dxdiag" komutunu giriniz (Eğer ilk defa yazıyorsanız çıkan soruya evet diyin ) Açılan DirectX Tanı Aracı klasöründe üst kategorilerden 'Görüntü' yazan yere tıklayın Ekran kartınızın tüm özellikleri burada yazmaktadır. Buradan Görüntü Belleği (VRAM) yazan yerin yanındaki boyut, sizin ekran kartınızın kaç GB olduğunu gösterir.

EKRAN KARTIM KAÇ GB? (GÖRSELLİ ANLATIM)

Windows + R

Windows + R tuşuna bastıktan sonra açılan yere 'dxdiag' komutunu girin

Açılan sekmede yukarıdaki 'Görüntü' yazan yere tıklayın

Daha sonra ise açılan ekran kartı bilgileri kısmından Görüntü Belleği (VRAM) yazan yerdeki sayılar size ekran kartınızın kaç GB olduğunu gösterecektir. Örneğin benimki 8170MB yani 8 GB