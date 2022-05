Beyond Two Souls sistem gereksinimleri neler? Beyond Two Souls Kaç GB? - Haberler

Elliot Page ve Willem Dafoe gibi Hollywood yıldızlarının rol aldığı psikolojik gerilim oyunu Beyond Two Souls'ta Jodie Holmes'un sıra dışı yaşamını oynarken heyecan verici bir dünya yolculuğuna çıktığınız Beyond Two Souls'un sistem gereksinimleri neler? Beyond Two Souls Kaç GB? İşte detaylar…

Beyond Two Souls Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7

İşlemci: Intel Core i5-4430 veya AMD FX-6300

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 660 veya AMD Radeon HD

Depolama: 49 GB kullanılabilir alan

Beyond Two Souls Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i5-6600K veya AMD Ryzen 3 1300X

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 970 veya AMD Radeon R9 390

Depolama: 49 GB kullanılabilir alan

Beyond Two Souls Kaç GB?

Beyond Two Souls'u oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 49 GB boş depolama alanı gerekmektedir.

BEYOND TWO SOULS KONUSU

Elliot Page veWillem Dafoe gibi Hollywood yıldızlarının rol aldığı eşsiz bir psikolojik gerilim olan Beyond: Two Souls™, Jodie Holmes'un sıra dışı yaşamını oynarken sizleri heyecan verici bir dünya yolculuğuna çıkarıyor.

Olağandışı güçlere sahip gizemli bir varlıkla doğuştan gelen bir bağa sahip Jodie çok farklı bir kız.

Kim olduğunu keşfetmek için çıkacağı yolculukta olağandışı maceralar ve yürek burkan kayıplarla karşı karşıya kalacak Jodie'nin kaderine sizin seçimleriniz yön verecek.

Aiden isimli doğaüstü bir varlıkla doğuştan gelen bağa sahip bir kızın hayatını yaşarken yapacağınız seçimler ve eylemlerle aksiyon dolu bir hikaye oluşturun.

Hem Jodie hem de Aiden olarak oynayarak her şeyin ötesinde gerçekte ne olduğunu anlama yolunda fiziksel ve psikolojik zorluklarla yüzleşin.

İLERİ DÜZEY DENEYLERLE BECERİLERİNİZİ TEST EDİN

Tam PC oyununa PlayStation™ sunumlarından gelen orijinal DLC görevi de dahildir. Tüm oyun iki zorlukta, Tek veya Çift kişilik modlarla oynanabilir.

HİKÂYEYİ İSTEDİĞİNİZ SIRADA OYNAYIN

Sinematik sırayı mı tercih edersiniz yoksa kronolojik sırayı mı? Hikayeyi nasıl deneyimlemek istediğinizi seçin. Hatta oyuncuların her biri için farklı oyun kumandaları kullanarak yerel eşli moda oynayın – aynı anda Jodie ve Aiden olarak. Nasıl isterseniz öyle oynayın.

TAMAMEN PC İÇİN OPTİMİZE EDİLDİ

Beyond: Two Souls 4K çözünürlük, 21:9 geniş ekran uyumluluğu ve 60 fps kare hızı ile PC dünyasına çarpıcı bir giriş yapıyor.