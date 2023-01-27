Başarılı bir yayıncının sahip olması gereken özellikler

Teknolojinin gelişimiyle beraber insanlığın izleme alışkanlıkları da değişim gösteriyor. Bugün birçok yayıncı büyük mecralar kadar etki alanına sahip oluyor. BBL Kurucu Ortağı Kemal Can Parlak, yayıncılık alanında kariyer hedefleyenler için başarıya ulaşmanın yollarını aktardı.

Günümüzde espor endüstrisinin büyümesiyle yayıncılık yeni bir kariyer alanı olarak karşımıza çıkıyor. Yayıncılar içeriklerinde zaman zaman belli bir alana odaklanırken zaman zaman da genel bir perspektif çizebiliyor. Yayıncılık alanında başarı elde etmek isteyen birçok kişi ise ne yapması gerektiğini tam olarak bilmiyor. BBL Kurucu Ortağı Kemal Can Parlak; başarılı bir yayıncı olmanın kilit noktaları olarak teknik donanımı, özgün içeriği, interaktif yayını ve kendini güncellemeyi / trend hakimiyetini gösteriyor.

ÖZGÜN İÇERİK

"Başarılı bir yayıncı olabilmek için özgün içerikler üreterek önemli bir farklılaşma yaratmak gerekiyor. Teknik donanımlara yapılan yatırımlar yayıncılar için maddiyatı oluştursa da özgün içerik üretebilme gibi kabiliyetler de kişinin yaratıcılığına dayanan hususların başında geliyor. Ayrıca yayın süresince güncelliği korumak için kendini tekrar etmemek büyük önem taşıyor.

İNTERAKTİF YAYIN

Esasında yayınların olmazsa olmazını izleyiciler oluşturuyor. Yayınlara olabildiğince izleyicileri de dahil etmek karşılıklı etkileşimi oldukça artırıyor. Özellikle sohbetteki akışı takip etmek ve oradaki geribildirimlere anlık olarak reaksiyon verebilmek gerekiyor. Böylece yayınlar interaktif bir hale gelirken izleyicilerle yayıncı arasındaki ilişki bir bütün haline geliyor. Aradaki bariyerler kalktığında herhangi bir kriz durumunu önleme, izleyiciyi aktif tutuma gibi konular hızlıca çözülerek yayıncı ve izleyici arkadaş havasında bir iletişim kurabiliyor.

GÜNCEL KALMAK VE TREND HAKİMİYETİ

Standarttan kaçınmak ise en önemli yayıncılık yeteneklerinden biri. İzleyiciyle sürekli olarak paylaşılacak içeriği güncel tutmanın ve öğrenmeye açık olmanın yayın gelişimini sağlayan en etkili yöntemlerden olduğunu düşünüyorum. Yayıncılık kariyerinde başarılı olan kişilerin ortak özelliğinin kendini güncel tutma becerisine sahip kişiler olduğunu gözlemlemekteyim. Ayrıca yayıncının izlemesi keyifli bir eğlence anlayışına ve hazırcevaplık gibi karakteristik özelliklere sahip olması yüksek bir iletişim becerisi olarak karşımıza çıkarken, aktif olarak kendini güncel tutmaya çalıştığında bu özelliklere sahip olmak daha da büyük bir değer kazanıyor.

TEKNİK DONANIM

Yayıncıların ciddi bir izleyici kitlesine ulaşabilmesi için gerekli olan unsurların başında 'teknik donanım' geliyor. Özellikle yayınların ses ve görüntü kalitesinin iyi olması yayıncıları bir adım daha öne çıkarıyor. Bu noktada mikrofon ve kamera gibi donanımlarla birlikte, arka plan gibi detayların görsel anlamda doyurucu olması gerekiyor. Ayrıca yapılan yayınlarda donma ve kesilme gibi teknik aksaklıkları da mümkün olduğunca en düşük seviyeye indirmek adına kaliteli ekipmanlara ihtiyaç duyuluyor."