Aynur Doğan konseri fitili ateşledi! HDP'li Ömer Gergerlioğlu, Jahrein hakkında suç duyurusunda bulundu

Geçtiğimiz senelerde Twitch'te yayın yapan Jahrein, Twitter'da yaptığı siyasi tartışmalarıyla birçok kez gündem konusu haline geldi. Aynur Doğan konserinin iptal edildiğini duyuran HDP'li milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun paylaşımına yanıt veren Jahrein hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

JAHREIN HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun geçtiğimiz haftalardaki konser yasaklarına karşı yaptığı paylaşımın altına tweet atan Jahrein, "Önemli değil Ömer. Almanya'daki konserlere katılırsın..." sözlerine yer verdi. Bu tweetin üzerine ise Gergerlioğlu, Jahrein hakkında suç duyurusunda bulundu.

"SUÇU İŞ HALİNE GETİRMİŞ"

Twitter'dan konser yasağı tweetini alıntılayan Jahrein, "Aşağıdaki twitimi kaldıramayan Gergerlioğlu hakkımda suç duyurusunda bulunmuş." sözlerine yer verdi ve "Gergerlioğlu bir de bana 'suçu iş haline getirmiş' diyor suç duyurusunda." şeklinde açıklamada bulundu.

AYNUR DOĞAN KONSERİ FİTİLİ ATEŞLEDİ

26 Mayıs tarihinde Aynur Doğan'ın konserinin iptal edildiğini paylaşan HDP'li milletvekili Gergerlioğlu, "Kürtçeyi çok zararlı buluyor AK Parti iktidarı" sözlerine karşın yanıt veren Jahrein, "Önemli değil Ömer. Gider Almanya'daki konserlere katılırsın." dedi.

"KONU KÜRTLER VE KÜRT DİLİ DEĞİL"

Gergerlioğlu'nun tweetini alıntılayan Jahrein, 26 Mayıs'taki tweetinde son olarak "Konunun Kürtler ve Kürt dili olmadığını adınız gibi biliyorsunuz. Naratifi değiştirmeye çalışmayın…" sözlerine yer verdi.