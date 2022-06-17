Aynur Doğan konseri fitili ateşledi! HDP'li Ömer Gergerlioğlu, Jahrein hakkında suç duyurusunda bulundu
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Aynur Doğan konserinin iptal edilmesinin ardından paylaşımda bulunan HDP'li milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, eski Twitch yayıncısı Jahrein kullanıcı adıyla bilinen Ahmet Sonuç hakkında suç duyurusunda bulundu.
Geçtiğimiz senelerde Twitch'te yayın yapan Jahrein, Twitter'da yaptığı siyasi tartışmalarıyla birçok kez gündem konusu haline geldi. Aynur Doğan konserinin iptal edildiğini duyuran HDP'li milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun paylaşımına yanıt veren Jahrein hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun geçtiğimiz haftalardaki konser yasaklarına karşı yaptığı paylaşımın altına tweet atan Jahrein, "Önemli değil Ömer. Almanya'daki konserlere katılırsın..." sözlerine yer verdi. Bu tweetin üzerine ise Gergerlioğlu, Jahrein hakkında suç duyurusunda bulundu.
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Twitter'dan konser yasağı tweetini alıntılayan Jahrein, "Aşağıdaki twitimi kaldıramayan Gergerlioğlu hakkımda suç duyurusunda bulunmuş." sözlerine yer verdi ve "Gergerlioğlu bir de bana 'suçu iş haline getirmiş' diyor suç duyurusunda." şeklinde açıklamada bulundu.
26 Mayıs tarihinde Aynur Doğan'ın konserinin iptal edildiğini paylaşan HDP'li milletvekili Gergerlioğlu, "Kürtçeyi çok zararlı buluyor AK Parti iktidarı" sözlerine karşın yanıt veren Jahrein, "Önemli değil Ömer. Gider Almanya'daki konserlere katılırsın." dedi.
Gergerlioğlu'nun tweetini alıntılayan Jahrein, 26 Mayıs'taki tweetinde son olarak "Konunun Kürtler ve Kürt dili olmadığını adınız gibi biliyorsunuz. Naratifi değiştirmeye çalışmayın…" sözlerine yer verdi.