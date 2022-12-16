Amazon Games bir sonraki Tomb Raider oyununu yayınlayacak

Amazon'un video oyun yayıncılığına yaptığı son girişimde Lara Croft yer alacak. Şirket, geliştirici Crystal Dynamics ile yeni bir anlaşma yaptığını duyurdu ve bu da uzun süredir devam eden Tomb Raider serisindeki bir sonraki oyununu yayınlayacak.

Tomb Raider'ın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda Lara Croft'un destanını tek oyunculu, hikaye odaklı çok platformlu bir macerada devam ettirecek olan Tomb Radier serisinin bir sonraki oyununu Crystal Dynamics'in Amazon Game Studios ile ortaklığını duyurdu.

TOMB RAIDER'IN YAYINCILIĞINI AMAZON GAMES YAPACAK

Serinin son oyunu Shadow of the Tomb Raider'ın yayıncılığını ortaklaşa yapan Square Enix ve Feral Interactive'in ardından Tomb Raider'ın bir sonraki oyunu için ortaklığı Amazon Games Studios tarafından yapılacak.

"ERKEN GELİŞTİRME AŞAMASINDA"

Tomb Raider'ın geliştiricisi Crystal Dynamics, Amazon Game Studios ile ortalığını duyururken bu sırada da bir sonraki Tomb Raider oyununun geleceği de üstü kapalı olarak bildirilmiş oldu.

UNREAL ENGINE 5 İLE GELİŞTİRİLİYOR

Amazon Game Studios'ın yayıncılığını yapacağı bir sonraki Tomb Raider oyunu hakkında tek oyunculu, hikaye odaklı çok platformlu bir macera oyunu şeklinde bahsedildi. Amazon, Unreal Engine 5'i kullanacak olan oyunun çok platformlu olacağını ve şu anda "erken geliştirme" aşamasında olduğunu söyledi. "Crystal Dynamics, bugüne kadarki en büyük, en geniş Tomb Raider oyununda hikaye anlatımını bir sonraki seviyeye taşımak için Unreal Engine 5'in gücünden ve en son teknolojisinden yararlanıyor."

YENİ TOMB RAIDER OYUNU NE ZAMAN ÇIKACAK?

Lara Croft'u tekrardan göreceğimiz bir sonraki Tomb Raider oyunun ne zaman çıkacağına dair ise henüz bir bilgi paylaşılmadı.

"TARİHİN EN İYİ TOMB RAIDER OYUNUNU İNŞA EDİYORUZ"

"Crystal Dynamics, Embracer tarafından satın alındıktan sonra Tomb Raider için bir yayıncılık ilişkisinin ne olduğunu yeniden tanımlamak için olağanüstü bir fırsata sahip" ifadelerine yer veren Crystal Dynamics stüdyo başkanı Scot Amos, "Dönüştürücü aradığımız şey ve Amazon Games ile bir Lara Croft evreni için yaratıcı vizyonumuzu, hırslarımızı ve değerlerimizi olasılıklar yelpazesinde paylaşan bir ekip bulduk. Yayıncılık ve geliştirme iş birliklerinin ne olduğunu yeniden yazmak için benzersiz bir konuma sahipler ve şimdiye kadarki en büyük ve en iyi Tomb Raider oyununu inşa etmekle başlayarak bu yeni yolu birlikte oluşturmaya istekliyiz!" dedi.

"YÜKSEK KALİTE OYUN SUNMAYA KARARLIYIZ"

Amazon Games Başkan Yardımcısı Christoph Hartmann, "Amazon Games, oyunculara en iyi geliştiricilerden, her türlü platform ve türde en yüksek kalitede oyunlar sunmaya kararlıdır ve bu hikayeli geliştirici ve seri ile çalışma fırsatından onur duyuyoruz. Ekibimiz, Lara Croft'un destanının bir sonraki bölümünü dünyanın dört bir yanındaki oyunculara sunmak için yetenekli ve vizyon sahibi Crystal Dynamics ekibiyle işbirliği yapmaktan inanılmaz heyecan duyuyor." sözlerine yer verdi.