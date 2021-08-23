Gambit karşısında mağlup olan SuperMassive Blaze Playoff'ları ikinci tamamladı
Playoff sürecinin sona ermesi ile sıralamalar ve ödüller belli oldu!
VCT 2021: Aşama 3 Masters Berlin biletini kazanmak için Avrupa, Türkiye ve CIS bölgelerinden gelen takımların kıyasıya mücadele ettiği VALORANT Champions Tour 2021: EMEA Aşama 3 Challengers Playoff'ları SuperMassive Blaze - Gambit Esports karşılaşması ile birlikte sona erdi.
İlk dört takımın Berlin biletini kazandığı etkinlikte temsilcilerimiz SMB, Oxygen Esports ve Fire Flux Esports, başlangıçtan itibaren kıyasıya mücadele etti. Temsilcilerimiz arasında finallere sadece SMB ekibi ulaşırken, Oxygen Esports ve Esports etkinliği 9.-12. sırada tamamladı.
Papara SuperMassive Blaze ekibi Playoff finallerinde ise rakibi Rus rakibi Gambit Esports ile karşılaştı. 22 Ağustos Pazar günü oynanan karşılaşmaya temsilcimiz hızlı başlayıp öne geçse de, sonraki üç haritada kaybederek Playoff'ları ikinci sırada tamamlarken, 15,500 Euro'luk para ödülünün ve Berlin biletinin sahibi oldu.
VCT 2021: EMEA Aşama 3 Challengers Playoff'ları sıralaması
Gambit Esports
SuperMassive Blaze
Acend
G2 Esports
Team Liquid
Giants Gaming
forZe
Guild Esports
Oxygen Esports
FunPlus Phoneix
Fire Flux Esports
Natus Vincere
Kaynak: Playerbros