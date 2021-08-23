Gambit karşısında mağlup olan SuperMassive Blaze Playoff'ları ikinci tamamladı
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Gambit karşısında mağlup olan SuperMassive Blaze Playoff'ları ikinci tamamladı

Gambit karşısında mağlup olan SuperMassive Blaze Playoff'ları ikinci tamamladı
Playerbros - Haberler | Gamegar

Playoff sürecinin sona ermesi ile sıralamalar ve ödüller belli oldu!

VCT 2021: Aşama 3 Masters Berlin biletini kazanmak için Avrupa, Türkiye ve CIS bölgelerinden gelen takımların kıyasıya mücadele ettiği VALORANT Champions Tour 2021: EMEA Aşama 3 Challengers Playoff'ları SuperMassive Blaze - Gambit Esports karşılaşması ile birlikte sona erdi.

İlk dört takımın Berlin biletini kazandığı etkinlikte temsilcilerimiz SMB, Oxygen Esports ve Fire Flux Esports, başlangıçtan itibaren kıyasıya mücadele etti. Temsilcilerimiz arasında finallere sadece SMB ekibi ulaşırken, Oxygen Esports ve Esports etkinliği 9.-12. sırada tamamladı.

Papara SuperMassive Blaze ekibi Playoff finallerinde ise rakibi Rus rakibi Gambit Esports ile karşılaştı. 22 Ağustos Pazar günü oynanan karşılaşmaya temsilcimiz hızlı başlayıp öne geçse de, sonraki üç haritada kaybederek Playoff'ları ikinci sırada tamamlarken, 15,500 Euro'luk para ödülünün ve Berlin biletinin sahibi oldu.

VCT 2021: EMEA Aşama 3 Challengers Playoff'ları sıralaması

Gambit Esports

SuperMassive Blaze

Acend

G2 Esports

Team Liquid

Giants Gaming

forZe

Guild Esports

Oxygen Esports

FunPlus Phoneix

Fire Flux Esports

Natus Vincere

Kaynak: Playerbros

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